«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграл первый в истории Кубок Евразии по водному поло

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграл первый в истории Кубок Евразии по водному поло. Ватерполистки из Киришей обыграли принципиального соперника «Динамо-Уралочку» со счетом 9:8.

Напомним, новый турнир возник после того, как двум российским командам запретили участвовать в финале Евролиги.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.