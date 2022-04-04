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Сегодня, 11:00

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграл первый в истории Кубок Евразии по водному поло

Иван Шитик
Корреспондент
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«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграл первый в истории Кубок Евразии по водному поло. Ватерполистки из Киришей обыграли принципиального соперника «Динамо-Уралочку» со счетом 9:8.

Напомним, новый турнир возник после того, как двум российским командам запретили участвовать в финале Евролиги.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

ВК Динамо-Уралочка (Златоуст)
ВК КИНЕФ-Сургутнефтегаз
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