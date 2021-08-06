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Мужская сборная Сербии по водному поло вышла в финал Олимпиады в Токио

14:58
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Мужская сборная Сербии по водному поло прошла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале сербы победили сборную Испании со счетом 10:9.

В финале Сербия сыграет против Греции, встреча состоится 8 августа.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала

Сербия — Испания — 10:9

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Иван Торопцев все материалы автора

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