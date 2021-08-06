Мужская сборная Сербии по водному поло вышла в финал Олимпиады в Токио
14:58
Мужская сборная Сербии по водному поло прошла в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале сербы победили сборную Испании со счетом 10:9.
В финале Сербия сыграет против Греции, встреча состоится 8 августа.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала
Сербия — Испания — 10:9
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