Сборная Венгрии по водному поло завоевала бронзу Олимпиады в Токио
08:41
Сборная Венгрии по водному поло завоевала бронзовые медали Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Испании со счетом 9:5.
В финале сыграют Греция и Сербия. Эта игра пройдет сегодня, 8 августа (начало — в 10.30 по московскому времени).
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Матч за 3-е место
Венгрия — Испания — 9:5
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