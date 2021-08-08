Сборная Венгрии по водному поло завоевала бронзу Олимпиады в Токио

Сборная Венгрии по водному поло завоевала бронзовые медали Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Испании со счетом 9:5.

В финале сыграют Греция и Сербия. Эта игра пройдет сегодня, 8 августа (начало — в 10.30 по московскому времени).

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Матч за 3-е место

Венгрия — Испания — 9:5