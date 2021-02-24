Сколько российских сборных будет в Токио? Рио-2016 уже обогнали, несмотря на санкции

У нас больше олимпийских лицензий в игровых командных видах спорта, чем было четыре года назад, и есть шансы и на рекордное представительство.

На прошлых летних Олимпийских играх-2016 в Рио Россия имела очень слабое представительство в игровых видах спорта. Уже по традиции главный старт четырехлетия пропустили наши футбольные сборные (последний раз отечественная команда участвовала в Олимпиаде, еще представляя Советский Союз в Сеуле-1988), отбор не смогли пройти мужская и женская команды по баскетболу, регби-7 и хоккею на траве. В водном поло и гандболе в Бразилии нас представляли только девушки. Причем обе сборные выиграли медали — героическая бронза у ватерполисток во главе с Александром Гайдуковым и золото у гандболисток легендарного Евгения Трефилова (один из самых ярких моментов Игр). Лишь в волейболе у нас было полное представительство, хотя обе команды не смогли выполнить свои задачи (поражение женской сборной от Сербии в четвертьфинале и четвертое место у мужчин). То есть всего в Рио-2016 Россию представляло четыре команды. Для сравнения: в Лондоне-2012 у нас было шесть сборных, в Пекине-2008 — семь.

На Игры в Токио, которые пока запланированы на предстоящее лето, у нас может быть более яркое представительство в игровых видах. Прямо сейчас у нас завоевано уже пять лицензий, и есть надежды еще на три: у мужчин в баскетболе и у женщин в гандболе и регби-7.

Обидное поражение ватерполистов, шанс для Алексеева

На прошлой неделе отличный шанс получить долгожданную олимпийскую лицензию имели наши ватерполисты. В рамках европейского отборочного турнира в Херенвене подопечным Сергея Евстигнеева надо было попасть в топ-3. Мы уверенно дошли до полуфинала, но там уступили грекам (10:13), а в матче за третье место зарубились с серебряными призерами Игр-2016 хорватами. Нашей команде удалось сравнять счет за 16 секунд до конца встречи (11:11), но в серии пенальти удачливее были соперники (13:14).

После матча появилась информация, что наша сборная все-таки может получить олимпийскую лицензию, если из-за коронавируса от поездки в Токио откажется команда ЮАР. Однако представители африканской сборной заявили, что не планируют сниматься. Таким образом, в водном поло за олимпийские медали вновь будут бороться только наши девушки — отобрались в Японию в январе 2020-го, заняв второе место на чемпионате Европы.

Схожая ситуация в гандболе. Наша мужская команда последний раз участвовала в Играх в далеком 2008 году, а в этом отборочном цикле провалилась на чемпионате Европы-2020 (три поражения в трех матчах на групповом этапе). Отчасти удалось реабилитироваться на чемпионате мира в Египте-2021, но на олимпийские расклады это не повлияло. Действующим же чемпионкам Олимпиады еще только предстоит завоевать свое право на поездку в Токио. С 19 по 21 марта в венгерском Дьере состоится отборочный турнир. Соперниками нашей команды в борьбе за две путевки в Токио станут сборные Венгрии, Сербии и Китая.

Путевку на Игры для сборной России будет добывать не титулованный испанский тренер Амброс Мартин, уволенный по ходу чемпионата Европы-2020, а его помощник Алексей Алексеев из «Лады». Помогать Алексееву будут Ольга Акопян из ЦСКА и Томаш Главаты из «Ростов-Дона», а также легендарный Евгений Трефилов в качестве тренера-консультанта.

Алексей Швед. Фото Reuters

В ожидании Шведа, надежда на регбисток

В волейболе у нас все стабильно: мужская и женская сборные гарантировали участие в Играх в начале августа 2019-го, заняв первые места в интерконтинентальных квалификационных турнирах. Также хорошие новости от Российской федерации баскетбола. В ноябре 2019-го стало известно, что только две страны в новой олимпийской дисциплине баскетболе 3х3 — Россия и Китай — квалифицировались в Токио-2020 напрямую двумя командами, мужской и женской.

В баскетболе 5х5 дела обстоят сложнее. Женская сборная потеряла все шансы на путевку в Токио, слабо выступив на Евробаскете-2019 в Сербии (восьмое место и увольнение главного тренера Олафа Ланге). Мужская команда полурезервным составом смогла пробиться в олимпийскую квалификацию. Теперь в хорватском Сплите (29 июня — 4 июля) подопечным Сергея Базаревича надо занять первое или второе место в группе А с Германией и Мексикой. Далее будут полуфинал с параллельной группой (Хорватия, Бразилия, Тунис) и финал, где определится единственный обладатель путевки на Игры. Задачу для нашей команды осложняет нежелание лидера Алексея Шведа выступать за сборную. После окончания клубного сезона главный тренер и генеральный менеджер Сергей Панов проведут еще один раунд переговоров с самым эффективным игроком Европы.

В футболе и хоккее на траве Россия в Японии представлена не будет. Футбольная молодежная сборная под руководством Евгения Бушманова провалила отбор на Евро-2019, уступив в решающем матче сборной Австралии (2:3). Хотя победа в том матче практически гарантировала бы россиянам участие в стыковых матчах, а значит, и продолжение борьбы за олимпийскую лицензию. У женщин от Европы на Игры пробились только три сборные — Великобритании, Нидерландов и Швеции. Пока наш женский футбол не на таком высоком уровне, чтобы попадать в топ-3.

Россияне еще ни разу в своей истории не выступали на Олимпийских играх в хоккее на траве (мужские турниры проводятся с 1908 года, женские — с 1980-го). В этот раз сломать печальную традицию не удалось. Мужская команда проиграла в двух матчах олимпийской квалификации сборной Индии, а женская команда также в двухраундовом противостоянии была слабее Австралии.

У мужчин в регби-7 сборная России вылетела на ранней стадии квалификации — в отборочном олимпийском турнире мы крупно уступили в группе Испании (0:47) и Ирландии (14:56). Победа над Украиной (40:7) в заключительном туре уже не помогла. А вот у наших регбисток все впереди. Из-за пандемии квалификационный олимпийский турнир был перенесен с июня 2020-го на лето 2021 года.