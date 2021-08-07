Российская ватерполистка Прокофьева прокомментировала поражение в матче за бронзу на Олимпиаде

Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвертое место — не тот результат, который может устроить. Тем не менее я горжусь своей командой. Мы проделали очень серьезную работу, но венгерки оказались удачливее. В Рио было наоборот, а сегодня они свои моменты использовали, мы — нет», — приводит пресс-служба ОКР слова Прокофьевой.

Сегодня, 7 августа женская сборная России уступила Венгрии в матче за бронзу со счетом 9:11.