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Российская ватерполистка Прокофьева прокомментировала поражение в матче за бронзу на Олимпиаде

09:24
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Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвертое место — не тот результат, который может устроить. Тем не менее я горжусь своей командой. Мы проделали очень серьезную работу, но венгерки оказались удачливее. В Рио было наоборот, а сегодня они свои моменты использовали, мы — нет», — приводит пресс-служба ОКР слова Прокофьевой.

Сегодня, 7 августа женская сборная России уступила Венгрии в матче за бронзу со счетом 9:11.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4043

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Иван Торопцев все материалы автора

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