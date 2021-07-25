Олимпиада, водное поло, женщины: расписание и результаты матчей России
На предварительном этапе олимпийского турнира Игр-2020 в Токио 10 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших сборных из каждой пятерки выходят в плей-офф и играют на вылет. Уступившие в четвертьфиналах проводят мини-турнир за места с 5-го по 8-е.
Команда Олимпийского комитета России (ROC) в стартовой игре победила Китай. Другие соперники российской сборной — Венгрия, США и Япония.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Водное поло. Женщины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)
Группа B
24 июля, суббота
13.50. Китай — Россия — 17:18
26 июля, понедельник
09.30. Россия — Венгрия
30 июля, пятница
09.30. США — Россия
1 августа, воскресенье
12.20. Россия — Япония
Турнирная таблица группы B (положение на 25 июля)
1. США — 2 очка, мячи 25-4. 2. Россия — 2, 18-17. 3. Венгрия — 0, 0-0. 4. Китай — 0, 17-18. 5. Япония — 0, 4-25.
Плей-офф: даты и время матчей
1/4 финала — 3 августа, вторник. 08.30, 09.30, 12.20, 13.50.
Полуфиналы за 5-8-е места — 5 августа, четверг. 08.00, 09.30.
1/2 финала — 5 августа, четверг. 12.20, 13.50.
Матч за 7-е место — 7 августа, суббота. 03.30.
Матч за 5-е место — 7 августа, суббота. 05.00.
Матч за 3-е место — 7 августа, суббота. 07.40.
Финал — 7 августа, суббота. 10.30.
Водное поло на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, групповой турнир и плей-офф Олимпийских игр в Токио 2021
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