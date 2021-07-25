Олимпиада, водное поло, женщины: расписание и результаты матчей России

Групповой раунд олимпийского турнира у женщин: календарь игр сборной России.

На предварительном этапе олимпийского турнира Игр-2020 в Токио 10 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших сборных из каждой пятерки выходят в плей-офф и играют на вылет. Уступившие в четвертьфиналах проводят мини-турнир за места с 5-го по 8-е.

Команда Олимпийского комитета России (ROC) в стартовой игре победила Китай. Другие соперники российской сборной — Венгрия, США и Япония.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Водное поло. Женщины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

Группа B

24 июля, суббота

13.50. Китай — Россия — 17:18

26 июля, понедельник

09.30. Россия — Венгрия

30 июля, пятница

09.30. США — Россия

1 августа, воскресенье

12.20. Россия — Япония

Турнирная таблица группы B (положение на 25 июля)

1. США — 2 очка, мячи 25-4. 2. Россия — 2, 18-17. 3. Венгрия — 0, 0-0. 4. Китай — 0, 17-18. 5. Япония — 0, 4-25.

Плей-офф: даты и время матчей

1/4 финала — 3 августа, вторник. 08.30, 09.30, 12.20, 13.50.

Полуфиналы за 5-8-е места — 5 августа, четверг. 08.00, 09.30.

1/2 финала — 5 августа, четверг. 12.20, 13.50.

Матч за 7-е место — 7 августа, суббота. 03.30.

Матч за 5-е место — 7 августа, суббота. 05.00.

Матч за 3-е место — 7 августа, суббота. 07.40.

Финал — 7 августа, суббота. 10.30.

Водное поло на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, групповой турнир и плей-офф Олимпийских игр в Токио 2021