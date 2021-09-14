Призер Олимпиады Ирек Зиннуров рассказал, что мешает российским ватерполистам побеждать и как санкции ВАДА повлияли в Токио-2020 на команду ОКР.

На Олимпиаде в Токио в водном поло мы переживали только за женскую сборную России. Мужская команда в последнее время не может попасть ни на Игры, ни на чемпионат мира (турнир 2015 года в Казани не в счет — мы играли без отбора на правах хозяев). Но наши вартерполисты не всегда были в таком положении. В начале нулевых они завоевали серебро в Сиднее-2000 и бронзу в Афинах-2004. Одним из лидеров сборной тех лет был Ирек Зиннуров. После завершения карьеры Зиннуров ушел в политику и с 2016 года был депутатом Госдумы. Сейчас Ирек — руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Американки тренируются так же много, как наши синхронистки

— В Токио наши ватерполистки показали спорный результат. С одной стороны, могли и в финал выйти, с другой — остались без медали. Как вы оцените выступление девушек?

— Самое обидное проигрывать в последнем матче, когда остался один шаг до медали. Здесь грустная история — и для нас, и для девчонок. В любом случае результат скорее позитивный, мы видим, как наша женская команда остается в топе, четвертое место среди всех лучших — это скорее успех. Сказалась, вероятно, рваная подготовка. С другой стороны, у всех была похожая ситуацию, так что это не оправдание. Вместо четырехлетнего олимпийский цикл стал пятилетним, не все выдержали. Хотелось, конечно, дотянуться до бронзы, но что есть, то есть...

— При этом в полуфинале едва не обыграли американок...

— Шансы были, но женская сборная США на данный момент играет на совсем другом уровне. Чтобы рассчитывать на победу, нам нужно использовать каждый момент. Тяжело до них достать, хотя венгерки доказали, что это возможно. Как минимум на групповом этапе. Правда после этого поражения они собрались и в следующей игре камня на камне от нашей сборной не оставили. В полуфинале мы первые два периода действовали великолепно. Но дальше было видно, что у американок серьезный запас. Они контролируют ход встречи и в любой момент могут резко прибавить.

<br>

— За счет чего сборной США удается обеспечить себе подобный запас?

— Как в мужском, так и в женском водном поло нам нужно постоянно играть с сильнейшими. Сборная Америки вызывает к себе на сборы все команды. Наша сборная была у них, Канада, Австралия, кого только у них не было. Они приглашают лучших из лучших, тренируются с ними и наблюдают за действиями соперника. Второй момент — они очень много занимаются. Так много, что это даже сложно представить. Как наши синхронистки — буквально не вылезают из воды. Один тренер мне сказал: сколько тренируется женская ватерпольная команда США, столько не выдержит ни одна мужская сборная. Они невероятно атлетичные. Здорово плывут, бросают, силовую борьбу навязывают.

Последние Олимпиады в первые дни медалей почти не было, а тут сразу с места в карьер

— Мужское водное поло для России в последнее время больная тема. Есть шансы вылезти наконец-то из ямы?

— Для примера можно взять сборную Греции. В свое время эта команда была где-то на задворках водного поло. Сейчас Греция — законодатель мод. Они начали с нуля, с детско-юношеских школ, занимались внутренним чемпионатом, создавали конкуренцию. Они много ездят в Италию, Испанию, благо в Европе все рядом. Постоянно играли, набирались опыта. Нам все это делать также необходимо. Вариться в собственном соку — это не выход. Нужно искать варианты, при которых наши игроки смогли бы выступать в зарубежных клубах. Возможно, кого-то следовало бы целенаправленно отправлять в зарубежные лиги. Прямо на уровне федерации искать им хорошие клубы, чтобы они перенимали опыт и росли. Так, например, делают американцы. Не только в водном поло, но и в волейболе. У США нет ни одной серьезной профессиональной лиги по водному поло и волейболу, все их лучшие игроки выступают за европейские клубы. А потом собираются вместе и на Олимпиадах крушат всех.

— Если в целом оценивать выступление команды ОКР в Токио, что вас порадовало, а что огорчило?

— Меня порадовало, что, несмотря на огромное давление, которое оказывалось на Россию со всех сторон перед Олимпиадой, мы показали в целом очень достойный результат. Порадовало и то, что сразу резкий старт пошел. В последнее время в первые дни Игр у нас практически не было золота. А тут сразу же наша сборная стала получать награды, и золотые, и серебряные, и бронзовые. И по итогам выиграли много медалей, если вспомнить к тому же, что в силу санкций у нас было минимальное представительство в таких медалеемких видах, как легкая и тяжелая атлетика, результат отличный. А если бы наши заграничные товарищи не связывали нам руки, то и еще лучше выступили бы, я уверен.

— Интересная тенденция — вместо привычных нам видов мы берем медали в новых для себя дисциплинах, например в тхэквондо. С чем вы это связываете?

— Действительно, любопытная история. Значит, конкуренция в тех видах спорта, где мы были наверху, ужесточилась. Необходимо искать новые подходы. К тому же когда ты лидер, против тебя совсем с другим настроем выходят. Где мы еще не побеждали, ситуация была обратная. В плане борьбы за высокое место в медальном зачете следует говорить о развитии самых разных дисциплин. Что делают те же американцы. Нужно иметь запас, где-то выстрелит, где-то убудет. Это нормально. В данном случае у нас была верная стратегия, подготовка шла хорошими темпами, есть прогресс в новых дисциплинах. Теперь надо постараться закрепить свои позиции. Взойти на пьедестал тяжело, но удержаться на нем тяжелее в разы. Потерял свое место — обратно взобраться тебе уже не дадут. В мужском водном поло мы свое место упустили, его тут же заняли другие команды. И вернуться в топ нам уже тяжело.

Из трех кандидатов на Олимпиаду-2036 от России я за Казань

— Санкции, на ваш взгляд, могли сказаться на эмоциональном состоянии команды?

— Естественно, на людей это влияет. Но по-разному. Кого-то, наоборот, мотивирует. Когда тебе говорят, что у тебя ничего не будет, потому что без допинга вы ничего не можете, хочется доказать всем вокруг, что мы можем даже с вашими дополнительными препятствиями побеждать. Санкции — это неприятно. Но какими бы эти санкции ни были, главное, что мы приехали. Мы участвовали в Олимпийских играх, и участвовали успешно. И в любом случае весь мир все равно понимал, какую страну мы представляем. Мне лично все эти разговоры о целесообразности поездки в Японию в условиях санкций были совершенно непонятны.

— В любом случае флаг ОКР явно предпочтительнее, чем флаг МОК, как на Олимпиаде в Пхенчхане.

— Конечно. И музыка великого Петра Ильича Чайковского. Величественная.

<br>

— Хочется верить, что санкции скоро останутся в прошлом и мы сможем подавать заявки на проведение Олимпийских игр. Что вы думаете об этой идее?

— Великолепная мысль. Не скажу за другие города, но вот Татарстан точно готов. Практически завтра, нам не так много инфраструктуры нужно строить. Из трех озвученных вариантов я однозначно за Казань. Посмотрите хотя бы на форум «Россия — спортивная держава». Я не первый год его посещаю и подобного масштаба, как в Казани, нигде не видел. Тут совсем другой уровень.

— Есть ли будущее у нашей собственной Олимпиады — Игр стран СНГ, которые прошли в Казани на прошлой неделе?

— Очень жаль, что в связи с пандемией они состоялись в укороченном варианте. К тому же перенесли Олимпиаду, получились наложения по срокам. Спортсмены приехали, но немного в другом количестве и качестве, мы рассчитывали на другой уровень конкуренции. В будущем, надеюсь, сможем реализовать все планы. Игры планируются ежегодными, по крайней мере изначально говорилось об этом. И количество видов спорта будет расширяться, то же водное поло наверняка будет. Это была первая проба в сложных условиях, поэтому сразу все организовать не вышло.

Ирек Зиннуров

Родился в Якутске, СССР.

Серебряный призер Олимпиады в Сиднее (2000), бронзовый призер Олимпиады в Афинах (2004), победитель Игр доброй воли-1998 (Нью-Йорк), бронзовый призер чемпионата мира-2001 (Фукуока), победитель Мировой лиги-2002 (Греция), обладатель Кубка мира-2002 (Белград), бронзовый призер чемпионата Европы-1997 (Севилья), пятикратный чемпион России (1997, 1999, 2003, 2004, 2007), семикратный обладатель Кубка России (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), обладатель кубка «Len Trophy» (2006—2007).

Воспитанник казанской СДЮШОР № 8. В 1994 году начинал играть за волгоградский клуб «Лукойл-Спартак», с 2004 года капитан команды «Синтез» (Казань). В 2009 году объявил о завершении спортивной карьеры.