Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россиянки обыграли команду Австралии со счетом 9:8.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Австралия — Россия — 8:9