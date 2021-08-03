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Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

14:50
Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады. Фото Олимпийский комитет России
Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады. Фото Олимпийский комитет России
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Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россиянки обыграли команду Австралии со счетом 9:8.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Австралия — Россия — 8:9

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