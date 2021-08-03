Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
14:50
Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале россиянки обыграли команду Австралии со счетом 9:8.
В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Австралия — Россия — 8:9
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Зачет
vs
4
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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