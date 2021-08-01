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Cтало известно, почему Россия сыграет в плей-офф водного поло с Австралией. И это очень странный регламент Олимпиады

18:55
Сборная России по водному поло. Фото Reuters
Сборная России по водному поло. Фото Reuters
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Групповой турнир среди женщин по водному полу на Олимпиаде закончился довольно странной ситуацией с определением пар плей-офф. Россиянки заняли в своей группе третье место и должны были попасть на вторую команду из другого квинтета. В нем Испания, Австралия и Нидерланды набрали по 6 очков. При этом ранжир этих сборных должен был идти по очкам в матчах между тремя командами (у всех по 2), а далее — по разности мячей в этих играх. У Испании — «+5», у Нидерландов — «-2», у Австралии — «-3». Второе место и четвертьфинал с России должны были получить голландки.

Однако в официальных протоколах на второй позиции оказалась Австралия. Судя по всему, дело в очень мудреном регламенте турнира (который, к сожалению, не найти на сайте МОК или международной федерации водных видов спорта. Правила (их без ссылки уточняет англоязычная Википедия) таковы: сначала была определена по разности мячей лучшая команда из тройки — Испания, а затем в расчет брался очный матч, который выиграла Австралия. Поэтому она и стала соперником России по четвертьфиналу.

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