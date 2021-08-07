Женская сборная России по водному поло проиграла Венгрии в матче за бронзу Олимпиады
08:43
Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзу Олимпиады.
Россиянки проиграли со счетом 9:11.
Отметим, что на Олимпиаде-2016 россиянки также играли с Венгрией в матче за третье место. Тогда сборная России одержала победу.
В финале за золото встретятся Испания и США.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Матч за 3-е место
Венгрия — Россия — 11:9
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