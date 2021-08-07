Женская сборная России по водному поло проиграла Венгрии в матче за бронзу Олимпиады

Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзу Олимпиады.

Россиянки проиграли со счетом 9:11.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 россиянки также играли с Венгрией в матче за третье место. Тогда сборная России одержала победу.

В финале за золото встретятся Испания и США.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Матч за 3-е место

Венгрия — Россия — 11:9