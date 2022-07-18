Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:36

Международная федерация плавания опубликовала правила отбора на Олимпиаду в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная федерация плавания 18 июля опубликовала правила отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба организации.

Ключевыми соревнованиями для квалификации станут чемпионат мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке и чемпионат мира, который состоится в феврале 2024 года в Дохе.

Пловцы будут отбираться в эстафетах на двух чемпионатах мира, а индивидуальный отбор будет проходить согласно выполненному нормативу, в том числе и на национальных соревнованиях, как происходило ранее.

Также в систему отбора в прыжках в воду (индивидуальных), синхронном плавании (дуэты и группы) и в водном поло войдут континентальные чемпионаты.

23 марта бюро FINA отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/
0
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев заявил, что говорить о выступлении российских теннисистов на Олимпиаде в Париже преждевременно
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости