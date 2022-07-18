Международная федерация плавания опубликовала правила отбора на Олимпиаду в Париже

Международная федерация плавания 18 июля опубликовала правила отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба организации.

Ключевыми соревнованиями для квалификации станут чемпионат мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке и чемпионат мира, который состоится в феврале 2024 года в Дохе.

Пловцы будут отбираться в эстафетах на двух чемпионатах мира, а индивидуальный отбор будет проходить согласно выполненному нормативу, в том числе и на национальных соревнованиях, как происходило ранее.

Также в систему отбора в прыжках в воду (индивидуальных), синхронном плавании (дуэты и группы) и в водном поло войдут континентальные чемпионаты.

23 марта бюро FINA отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.