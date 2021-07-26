Женская сборная России по водному поло снова заставила болельщиков пить успокоительное.

Водное поло. Женщины. Группа B

Россия — Венгрия — 10:10 (1:2, 3:5, 3:1, 3:2)

Р: Прокофьева (4)

В: Лейметер (2), Силадьи (2)

Если кто-то пропустил, то первый матч российской ватерпольной команды на Олимпиаде в Токио вышел максимально огненным. Перед отправлением в Японию тренеры говорили, что у нашей команды в целом неплохо с обороной, но есть проблемы в атаке. А девушки в первом же матче устроили перестрелку с Китаем. Почти по «бразильской системе»: вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. И победили с фантастическим для такого уровня счетом 18:17.

Тренеры Александр Гайдуков с Андреем Белофастовым игрой команды были не очень-то довольны. Особенно защитой, чересчур много позволявшей китаянкам. Тогда как во втором туре нас ждал более серьезный соперник — сборная Венгрии. К тому же по жребию отдыхавшая на старте турнира.

Гроссмейстерское начало

С Венгрией у россиянок давние олимпийские счеты. Мне повезло оказаться на обеих последних встречах команд в рамках Игр. В 2012-м в четвертьфинале Лондона наши девушки героически догоняли, но на последних секундах не реализовали стопроцентный момент и добили мяч в ворота уже после окончания времени — тяжелейшая неудача. Зато в 2016-м в Рио в похожей ситуации эмоции были зеркально противоположными — гол в последней атаке, выигранная серия пенальти и абсолютное счастье.

Впрочем, с венгерками сборная встречается гораздо чаще, чем раз в четыре года, и соперницы друг друга знают отлично. Лишь в июне россиянки победили соперниц 14:13 в финальном турнире Мировой лиги, где команда Гайдукова в итоге стала третьей, а Венгрия — второй. Поэтому ничего удивительного, что команды начали как два шахматных гроссмейстера, читающие дебют друг друга ходов на 10-15 вперед.

Счет был открыт лишь на шестой минуте первого периода и во втором большинстве россиянок — Евгения Иванова после паса Вероники Вахитовой в позиционной атаке вогнала мяч в ближний угол. Удивительно, но после стольких минут бесплодных попыток венгерки ответили голом в следующей же атаке. Причем самым простым способом, набросом в центр на «столба» — капитана венгерок Риту Кестхельи наши защитники на этот раз откровенно забыли перед воротами.

При этом Россия по-прежнему чуть лучше смотрелась в атаке, и в оставшиеся до перерыва минуты девушки трижды попадали в каркас ворот — две перекладины и штанга. Но забили венгерки — после фола Марии Берсеневой пенальти реализовала Дора Лейметер, поймавшая на противоходе Анну Карнаух. 1:2 после первого отрезка — пока ни малейшего намека на голевую феерию предыдущего тура.

Во втором периоде ждать голов долго не пришлось — наши заработали удаление, и его грамотно реализовала Доротья Силадьи. Причем венгеркам каркас ворот, в отличие от нас, помог — от перекладины мяч отскочил в ворота. После этого забитые мячи, сэкономленные в начале встречи, посыпались один за другим — всего за несколько атак счет стал 5:3 в пользу Венгрии. У России отличились Эльвина Каримова и Анна Тимофеева. Но в ответ мы пропустили после дальнего броска, а потом еще проиграли подбор перед своими воротами. А когда Силадьи в середине периода довела отрыв Венгрии до трех мячей, положение сборной России стало совсем невеселым.

Те самые проблемы с реализацией моментов, о которых тренерский штаб говорил еще до отлета в Токио, в первой половине матча проявились наглядно — 1 реализованная атака из 9 в равных составах и 2 из 5 в большинстве за первую половину. Венгерки, к примеру, в позиционных атаках забили 4 попытки из 8. Даже тайм-аут Гайдукова во втором периоде при большинстве не помог — за неполных восемь минут игрового времени наши девушки «устроились» с 1:2 на 3:7. В этот момент в роли палочки-выручалочки выступила капитан Екатерина Прокофьева, реализовавшая пенальти.

Бороться и догнать

Исправлять ситуацию предстояло после короткого разговора в перерыве. И на этот раз первый гол остался за россиянками — центральный защитник Вахитова решилась бросить с дистанции и уложила мяч в угол. А следующий наш гол получился курьезным: после броска Прокофьевой мяч сначала попал в перекладину, а потом от головы голкипера отскочил в ворота. По реакции девушек было видно, что эмоции у них бурлят и надо подбираться поближе.

Шансов на это было даже больше, чем можно ожидать. Но команда продолжала транжирить моменты в нападении — полная противоположность первой игре. Тренеры обменялись тайм-аутами, и лишь на последней минуте нашим девушкам наконец удалось сократить отставание до одного гола — отличилась в большинстве Надежда Глызина. Все снова оказалось в наших руках.

Впрочем, последний период начался неудачно — Карнаух не выручила после броска Габриэлы Сюч со средней дистанции. У нас же в позиционных атаках по-прежнему ничего не ладилось, и штанги все так же играли на стороне Венгрии. Соперницы явно вышли на последний отрезок матча оборонять свое преимущество — в атаку команда не рвалась, в обороне стремилась сыграть пожестче.

В итоге именно на этом соперницы и погорели: когда они грубили, их получалось наказывать. В очередном большинстве Прокофьева едва не порвала сетку, затем Иванова бросила в дальнюю «девятку». Но вообще, скучных матчей между Россией и Венгрией, наверное, не бывает — и мы еще раз увидели подтверждение этому на последней минуте. Соперницы впереди 10:9, но за 19 секунд до конца удаляется Лейметер. Время тает на глазах, но тут шанс для броска находит Прокофьева. Мгновение — и наш капитан, ставшая главным героем матча, в победном жесте бьет по воде кулаком. Россиянки все-таки спасли игру с «-4» по ходу второго периода!

В целом впечатления от игры команды пока неоднозначные. Хотя еще в Москве тренеры обещали использовать групповой этап как полигон для подготовки к четвертьфиналу, который назвали главным матчем на турнире. После двух тяжелейших туров сборную России ждет отдых в третьем, поэтому следующая встреча ждет нас только 30 июля. Впереди у нас самая сложная игра группового этапа — против сборной США.