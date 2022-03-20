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Сегодня, 20:15

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 20-й раз выиграл женский чемпионат России по водному поло

Иван Шитик
Корреспондент
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«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» победил «Динамо-Уралочку» в Златоусте и в 20-й раз в истории завоевал титул чемпиона России в женском водном поло.

Решающий матч в Златоусте в основное время закончился со счетом 10:10 (4:2, 2:4, 1:3, 3:1). Победители определились в серии пенальти — 14:12.

Бронзу завоевали ватерполистки команды «Спартак» из Волгограда, одержав победу над «СКИФ ЦОП» Москомспорта — 9:5 (4:0, 2:0, 0:3, 3:2).

ВК КИНЕФ-Сургутнефтегаз
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