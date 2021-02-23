Сборная ЮАР по водному поло не собирается отказываться от участия в Олимпиаде

Мужская сборная ЮАР по водному поло не намерена отказываться от участия в Олимпийских играх в Токио, информирует ТАСС.

На Олимпийские игры отобрались сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии.

Ранее главный тренер национальной команды России Сергей Евстигнеев сообщил, что российская команда может получить шанс выступить на Олимпийских играх в случае отказа команды ЮАР, так как ранее африканские команды ни разу не принимали участие в олимпийском турнире по водному поло.