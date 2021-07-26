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Водное поло, Россия — Венгрия на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира

08:00
Водное поло на Олимпиаде. Фото Getty Images
Водное поло на Олимпиаде. Фото Getty Images
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В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с командой Венгрии. Начало — в 9.30 мск.

В первом матче олимпийского турнира россиянки обыграли сборную Китая со счетом 18:17.

Также в группе B выступают команды США и Японии.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Венгрия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о формате турнира по водному поло и расписание матчей можно посмотреть — здесь.

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Руслан Абушкин все материалы автора

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