В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с командой Венгрии. Начало — в 9.30 мск.

В первом матче олимпийского турнира россиянки обыграли сборную Китая со счетом 18:17.

Также в группе B выступают команды США и Японии.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Венгрия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о формате турнира по водному поло и расписание матчей можно посмотреть — здесь.