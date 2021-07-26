Водное поло, Россия — Венгрия на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира
08:00
В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с командой Венгрии. Начало — в 9.30 мск.
В первом матче олимпийского турнира россиянки обыграли сборную Китая со счетом 18:17.
Также в группе B выступают команды США и Японии.
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Венгрия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
Подробную информацию о формате турнира по водному поло и расписание матчей можно посмотреть — здесь.
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