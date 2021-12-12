«Динамо-Уралочка» и «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышли в плей-офф Евролиги по водному поло

«Динамо-Уралочка» в матче третьего тура группового этапа Евролиги по водному поло обыграла греческий «Вулиагмени» и вышла в 1/4 финала турнира.

Встреча завершилась со счетом 12:11 в пользу российской команды. «Динамо» заняло второе место в группе G.

Российский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сыграл вничью с итальянской «Плебишито Падова» — 7:7. Клуб из Кириши стал вторым в группе H и также вышел в плей-офф Евролиги.