Российские ватерполисты проиграли Хорватии в квалификации Мировой лиги
Мужская сборная России по водному поло 15 февраля уступила команде Хорватии в матче первого круга европейского квалификационного турнира Мировой лиги.
Встреча группы D в Загребе завершилась со счетом 11:9 в пользу хозяев.
В следующем матче россияне сыграют дома против сборной Греции. Встреча пройдет 8 марта.
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