Российские ватерполисты проиграли Хорватии в квалификации Мировой лиги

Мужская сборная России по водному поло 15 февраля уступила команде Хорватии в матче первого круга европейского квалификационного турнира Мировой лиги.

Встреча группы D в Загребе завершилась со счетом 11:9 в пользу хозяев.

В следующем матче россияне сыграют дома против сборной Греции. Встреча пройдет 8 марта.