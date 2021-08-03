Олимпиада-2020, Австралия — Россия: смотреть прямую трансляцию четвертьфинала по водному поло
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3 августа в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло проведет четвертьфинальный матч с Австралией на Олимпиаде-2020.
Начало встречи — в 13:50 мск.
Российская команда стала третьей в группе с США, Венгрией, Китаем и Японией. Австралия заняла третье место в группе с Испанией, Нидерландами, Канадой и ЮАР.
Следить за онлайн-трансляцией матча Австралия — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и olympics.1tv.ru.
Подробную информацию о формате турнира по водному поло и расписании матчей можно посмотреть здесь.
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