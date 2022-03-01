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Сегодня, 11:57

FINA разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Роман Шишов
Корреспондент

Международная федерация плавания (FINA) разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«FINA определила, что любые спортсмены из России или Белоруссии, участвующие в соревнованиях FINA, могут выступать только как нейтральные лица, соревнуясь под флагом FINA и с гимном FINA», — говорится в заявлении.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях

Источник: https://tass.ru/sport/13911471
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