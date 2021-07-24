Сборная России победила Китай в первом матче на турнире по женскому водному поло на Олимпиаде-2020
15:04
Сборная России обыграла Китай в первом матче на турнире по женскому водному поло на Олимпиаде-2020 со счетом 18:17.
Россиянки идут на втором месте в группе B. Лидером является сборная США, которая разгромила Японию (25:4).
В группе А Канада уступила Австралии, а Испания крупно обыграла ЮАР.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Канада — Австралия — 5:8
ЮАР — Испания — 4:29
Группа B
Япония — США — 4:25
Китай — Россия — 17:18
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