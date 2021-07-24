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Сборная России победила Китай в первом матче на турнире по женскому водному поло на Олимпиаде-2020

15:04
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Сборная России обыграла Китай в первом матче на турнире по женскому водному поло на Олимпиаде-2020 со счетом 18:17.

Россиянки идут на втором месте в группе B. Лидером является сборная США, которая разгромила Японию (25:4).

В группе А Канада уступила Австралии, а Испания крупно обыграла ЮАР.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Канада — Австралия — 5:8

ЮАР — Испания — 4:29

Группа B

Япония — США — 4:25

Китай — Россия — 17:18

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Иван Торопцев все материалы автора

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