Женская сборная Испании по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады

Женская сборная Испании по водному поло победила Китай в четвертьфинале Олимпиады в Токио — 11:7.

В полуфинале испанки сыграют против победителя матча Нидерланды — Венгрия.

Ранее в полуфинал Олимпиады вышла сборная США. Ее соперником станет победитель матча Австралия — Россия, который состоится сегодня, 3 августа (начало — в 13.50 мск).

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Испания — Китай — 11:7