Женская сборная Испании по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады
10:45
Женская сборная Испании по водному поло победила Китай в четвертьфинале Олимпиады в Токио — 11:7.
В полуфинале испанки сыграют против победителя матча Нидерланды — Венгрия.
Ранее в полуфинал Олимпиады вышла сборная США. Ее соперником станет победитель матча Австралия — Россия, который состоится сегодня, 3 августа (начало — в 13.50 мск).
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Испания — Китай — 11:7
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