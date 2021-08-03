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Женская сборная Испании по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады

10:45
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Женская сборная Испании по водному поло победила Китай в четвертьфинале Олимпиады в Токио — 11:7.

В полуфинале испанки сыграют против победителя матча Нидерланды — Венгрия.

Ранее в полуфинал Олимпиады вышла сборная США. Ее соперником станет победитель матча Австралия — Россия, который состоится сегодня, 3 августа (начало — в 13.50 мск).

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Испания — Китай — 11:7

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Иван Торопцев все материалы автора

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