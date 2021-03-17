Еще один крупный спортивный функционер может угодить за решетку.

Сообщения об аресте президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко появились во вторник вечером в телеграм-каналах. Найти подтверждения этому долгое время не удавалось. Телефон функционера был отключен, а его соратники говорили, что не общались с ним в последнее время. Лишь в среду днем пресс-служба Басманного суда Москвы подтвердила, что к ним поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Власенко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Ему грозит до 10 лет колонии. А целых три российские федерации накануне Токио-2021 рискуют остаться без руководителя.

Этот случай продолжает серию арестов российских спортивных чиновников в последние несколько месяцев. В октябре прошлого года в СИЗО был отправлен глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов. Функционеру, который возглавлял ЦСП с 2009 года, вменяется статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», которая также предусматривает до 10 лет лишения свободы. В январе 2021 года под стражу были взяты глава автономной некоммерческой организации (АНО) «Арена-2018» Олег Галай и два его предполагаемых сообщника. Они обвиняются в крупном мошенничестве при строительстве объектов футбольного ЧМ-2018. А в начале марта стало известно, что к этому делу может быть причастна заместитель главы департамента управделами Минспорта России Антонина Кузнецова. Она взята под домашний арест.

Масштабный проект и переизбрание

Еще в конце прошлого года совсем не казалось, что у Алексея Власенко могут быть проблемы с законом. В ноябре член исполкома ОКР был переизбран на новый срок во всех трех федерациях, а в декабре в интервью «СЭ» представил свой масштабный проект — Континентальную ватерпольную лигу. По аналогии с КХЛ. Но по размаху еще грандиознее. По словам Власенко, идея заинтересовала коллег из Белоруссии, Украины, Казахстана и Грузии. С этих стран предполагалось начать проект после окончания Игр в Токио. Постепенно же функционер хотел привлечь в объединенный чемпионат клубы из Китая, Кореи, Японии и Индии.

Проект действительно достоин внимания, но, похоже, сейчас Власенко будет совсем не до водного поло. Обвинения в крупном мошенничестве — это очень серьезно.

— Хочется верить, что это недоразумение, стороны разберутся в ситуации и человек окажется на свободе, — отметил «СЭ» вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов. — Искренне хочу, чтобы у Алексея все разрешилось. Понятно, что сейчас для всех это шок. Все-таки это серьезные обвинения. Если дело затянется, то федерации необходимо будет решать организационные вопросы. Как управлять общественной организацией, чтобы подготовка и финансирование сборных команд всех возрастов не остановились. Плюс на носу Олимпийские игры, где выступит наша женская сборная.

Отметим, что на Олимпиаде в Рио-2016 наши ватерполистки во главе с Александром Гайдуковым выиграли бронзовые медали. В драматичном матче за третье место наша команда переиграл Венгрию по пенальти. Власенко возглавил российское водное поло в декабре 2016-го, после неожиданного олимпийского успеха. Он стал первым чиновником в истории российского спорта, который одновременно стал боссом сразу трех спортивных федераций. Президентом российского синхронного плавания его выбрали в ноябре 2015 года, а федерации прыжков воду — в октябре 2010 года. У Власенко был проект объединения под своим началом всех водных видов спорта — это было бы удобно, поскольку на международном уровне все они находятся по крылом FINA. Однако с полноценным присоединением к проекту плавания возникли проблемы.

— Ничего не знаю об истории с задержанием, — отметил «СЭ» первый вице-президент Федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. — Последний раз мы общались с Алексеем Власенко месяц назад. Он не поздравил меня с днем рождения (15 марта Саутину исполнилось 47 лет. — Прим. «СЭ»). Это немного удивило. Больше пока сказать нечего.

Представители синхронного плавания, в том числе знаменитый тренер Татьяна Данченко и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, отказались от комментариев на эту тему. В исполком ОКР 56-летний Власенко входит с мая 2018 года. Также он является членом бюро Европейской лиги плавания и членом высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.

Дела бизнеса

Возможно, обвинения в адрес Власенко никак не связаны с его деятельностью в спортивных общественных организация. У функционера было много бизнес-проектов, связанных со спортом лишь опосредованно. Так, Власенко входит в состав учредителей АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035». Организация была зарегистрирована в 2018 году и позиционирует свою деятельность как развитие туристического потенциала черноморского курорта и его инвестиционной привлекательности. Флагманским проектом «Корпорации развития «Геленджик-2035» является строительство культурно-развлекательного центра «Геленджик Арена». Оно началось весной 2020 года. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 2 миллиардов рублей. Завершение строительства запланировано в 2022 году.

Помимо Власенко в состав совета АНО также входят чемпион мира, призер Олимпийских игр-2012 Евгений Коротышкин, певец Дмитрий Маликов и администрация Геленджика в лице главы города Алексея Богодистова, одновременно являющегося председателем наблюдательного совета организации.