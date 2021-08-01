Российских тренеров водного поло обманули с правилами выхода в плей-офф? Они атакуют австралийцев, «сдавших» матч Испании

Наши ватерполистки идут за медалями, эмоции накаляются.

Олимпиада-2020. Водное поло. Женщины

Групповой турнир. Группа B

Россия — Япония — 20:16

Очень интересно складывается ситуация в женском ватерпольном турнире. Россия сегодня обыграла японок в очередном куражном матче — 20:16, и вышла на австралиек в 1/4 финала. Тренер сборной Андрей Белофастов даже «наехал» на будущих соперниц — мол, они специально подбирали россиянок для спарринга в плей-офф. И кажется, еще немного ошибся в правилах турнира.

Японцы путают водное поло с плаванием

Водное поло вообще не в топе видов спорта на этой Олимпиаде — а зря, наши девушки там действующие бронзовые призерки и характер показывают будь здоров. Один камбэк в матче с венгерками (10:10) чего стоит.

Но и в самом Токио знают про поло не много. Волонтер на автобусной остановке всячески пытался выпытать, что это такое, отправляя на плавание. И греб руками, как Рылов. Я отвечал: «Да нет, там с мячом». Еще бы немного — и волонтер в своих пантомимных усилиях прыгнул бы в залив в метрах 200, но обошлось.

Воскресенье в Токио — вообще день веселый. Утром видишь на асфальте лежащих парней в костюмах. Это белые воротнички отмечали конец шестидневной рабочей недели. А может, 17 золотых медалей своей сборной. Но точно что-то отмечали. Все на позитиве, машут руками, вставать не собираются.

Очень дружелюбно и в самом дворце. Не подавались в официальной системе резервации? Ой, как жаль. Ну проходите так. Вежливость просто не позволяет японцам отказать. Британцы бы давно домой отправили.

Турнирные расклады

Матч с Японией в последнем раунде мог бы превратиться в битву за плей-офф, если бы хозяйки зацепили хотя бы одно очко в боях с Китаем или Венгрией. Но в итоге в последнем туре решали свои задачи только мы. Вариантов было три:

1) проиграть и выйти из группы с 4-го места;

2) выиграть или сыграть вничью и стать третьими;

3) разгромить японок с разницей в 15 мячей и больше и взлететь на 2-ю строчку.

Но все эти расклады были довольно условными, потому что три первые команды в группе А — Нидерланды, Испания и Австралия — практически равны. Со всеми этими соперниками мы не будем чистыми фаворитами. Хотя последние 10 лет собираем урожай серебра и бронзы.

Россия — чемпион по валидольности

Начали наши очень даже на третий сценарий. Забили в первой же атаке и сделали 3:0 уже к третьей минуте. Играли уверенно и... молча. Зато ни на секунду не смолкали визги японок. Но постепенно на нашем левом фланге обороны у нас нащупывают дыру, и следует молниеносный ответ — 4:0 за 4 минуты.

Что произошло во второй четверти? Конечно, наш ответный рывок 5:0. Тренер Александр Гайдуков в ручном режиме заставлял наших прессинговать — и на несколько минут японки от ворот Анны Карнаух отстали. На большой перерыв ушли при счете 12:8 — сегодня обе команды плавали в бассейне в своё удовольствие. Концовку третьей четверти наши провели безупречно — 18:12, но в концовке все-таки попортили себе нервы, пропустив четыре мяча подряд. Пришлось брать тайм-аут, и мы совместными усилиями обновили свой же рекорд результативности турнира — 20:16.

Капитан Екатерина Прокофьева в этот раз общаться с прессой не стала, предложив поговорить с другими девушками. «С вами сделаем после финала», — с улыбкой добавила наш лидер. Дай бог!

А вот тренер команды Андрей Белофастов в микст-зоне феерил, за что спасибо. Но, как показалось, не совсем по делу.

Во-первых, почему-то российские тренеры были уверены, что сборная ОКР не может стать второй. Но таблица показывает, что у японок можно было выиграть «+15» (вполне реальная задача) и подняться.

Ситуация в группе В.

Во-вторых, наш бронзовый призер Олимпиады-1992 уверен, что в четвертьфинале россиянки сыграют с Австралией, которая пыталась выйти на нас. Но по всем математическим раскладам она должна стать третьей, а мы сыграем с Нидерландами.

Ситуация в группе А.

Но может быть, FINA и организаторы снова придумали какую-то сложную схему, о которой не знают в интернете, — тогда заранее извиняюсь перед Андреем Владимировичем. Так или иначе — прямую речь нашего тренера оставляем здесь.

Я бы точно организовал турнир по-другому

— Вы сейчас англоязычным журналистам говорили, что Австралия хотела на вас выйти. Есть к ним претензии?

— Если вы смотрели этот турнир внимательно, то игра с Испанией вызывает небольшие вопросы. Я ничего не думаю, просто знаю, что шесть мячей проиграть, как они проиграли... Команда такого уровня не может проиграть. Это вам не баскетбол, тут очень все сжато. Окей, мы проиграли Америке 13, но это совсем другая история.

— То есть они их проигрывали специально, чтобы выйти на вас?

— (смеется) Я не могу это утверждать, но они играли очень странно. Мы с Александром Юрьевичем [Гайдуковым] говорили — они очень хорошо подошли к этому турниру и очень солидно выглядели. Что они на нас хотели выходить, это однозначно. Какими способами — это они лучше знают.

— Это добавляет злости?

— Нам по-любому надо победить любую команду в четвертьфинале, если мы хотим побороться за медали. Хорошо, что это не Америка. Но с ней благодаря сегодняшней игре Венгрии есть возможность встретиться в полуфинале.

— Вы никогда в карьере не выбирали соперника?

— Не могу сейчас говорить, я 25 лет играл в разных командах мира. Не помню. Но тут тактический турнир, все возможно, никого не осуждаю. Это решение команды. Если они думали, что они пройдут нас легко, мы постараемся их в этом разубедить. Это будет главная победа для нас.

— Показалось, что вначале мы идем громить Японию, чтобы самим подняться на второе место.

— А мы не могли на второе место выйти. Мы с Америкой не могли сравняться...

— 15 мячей же можно было выиграть и обогнать Венгрию.

— Мы узнавали с тренерами и заранее знали — мы никак не могли быть вторыми. Если бы могли, думаю, мы набили бы 15 или 17. Мы с венгерками вничью сыграли, и у нас разница идет с США (на самом деле это неправда. Американкам мы проигрываем по очкам, равенство только с венгерками. — Прим. «СЭ»). Там сложно. Мы не попадали, нам все сказали, судьи, делегаты. Вторыми никак не могли стать. То есть сегодня был тренировочный матч. Пропускаем много. Но четвертьфинал может перевернуть все. Но мы тяжело играем, вопросы есть. Австралия играет отлично. 3 число — тот день, когда мы сможем сказать, где мы находимся. Но сделаем все, чтобы их победить (опять же непонятно, как мы на них выйдем. — Прим. «СЭ»).

У меня вообще много вопросов к турниру. Это вопросы FINA, которые они продвигают, сильные Греция и Италия за бортом турнира, а ЮАР, или как они там называются, — здесь. Жалко, это неправильно. Я бы точно по-другому турнир организовал. Не совсем интересно. Здесь две команды явно отставали по классу.