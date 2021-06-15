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Российские ватерполистки переиграли венгерок в матче суперфинала Мировой лиги

18:09

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в матче второго тура предварительного этапа суперфинала Мировой лиги. Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу россиянок.

Сборная Канады набрала шесть очков, команды России и Венгрии — по три очка, в активе японок нет набранных очков.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России сыграет с командой Японии, а венгерки встретятся с канадками. Обе игры пройдут 16 июня.

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