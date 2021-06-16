Женская сборная Россия обыграла Венгрию в матче суперфинала Мировой лиги
20:45
В матче третьего тура суперфинала Мировой лиги женская сборная России разгромила команду Японии со счетом 21:13.
Для сборной России это вторая победа на турнире. Ранее российские ватерполистки обыграли сборную Венгрии (14:13) и уступили команде Канады (10:12).
Сборная России заняла второе место в группе А и 17 июня в четвертьфинале встретится с победителем матча между командами Греции и Казахстана.
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