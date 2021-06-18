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Российские ватерполистки разгромно проиграли США в полуфинале Мировой лиги

20:15
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Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинальном матче Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Афинах. Об этом сообщает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 17:8 в пользу американок.

В другом полуфинале сборная Венгрии сыграет с командой Канады. Финал и матч за третье место пройдут 19 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11691563

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