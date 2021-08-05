Стал известен соперник женской сборной России по водному поло в матче за третье место на Олимпиаде
15:13
Определился соперник женской сборной России по водному поло в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.
Россиянки сыграют с командой Венгрии, которая в полуфинале уступила Испании (6:8).
Матч Россия — Венгрия состоится 7 августа, начало — в 7:40 (мск). В этот же день пройдет финал женского турнира по водному поло, в котором сыграют США и Испания (начало — в 10:30 мск).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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