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Стал известен соперник женской сборной России по водному поло в матче за третье место на Олимпиаде

15:13
Россиянки узнали соперниц по матчу за бронзу. Фото Дмитрий Коротаев/"Известия"
Россиянки узнали соперниц по матчу за бронзу. Фото Дмитрий Коротаев/&quot;Известия&quot;
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Определился соперник женской сборной России по водному поло в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

Россиянки сыграют с командой Венгрии, которая в полуфинале уступила Испании (6:8).

Матч Россия — Венгрия состоится 7 августа, начало — в 7:40 (мск). В этот же день пройдет финал женского турнира по водному поло, в котором сыграют США и Испания (начало — в 10:30 мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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