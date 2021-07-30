США разгромили Россию 18:5. Что это вообще было?
Олимпиада-2020
Водное поло. Женщины. Групповой турнир
США — Россия — 18:5 (5:1, 4:2, 6:1, 3:1)
Сборная США в женском водном поло — это гораздо круче, чем Канада в хоккее или Новая Зеландия в регби. Американки не проигрывали на крупных турнирах больше десятилетия. Они же — явные фавориты нынешнего турнира.
Но здесь, в Токио-2020, грянула сенсация. В матче прошлого тура к полнейшей для всех неожиданности Америку одолела Венгрия — 10:9. После этого было понятно, что действующие чемпионки всех турниров на свете выйдут против России обозленными — и нашей команде придется сложно.
Однако такого счета не ожидал никто.
Подготовка к четвертьфиналу
Уже в первой четверти — 5:1. В третьей разрыв вырос до 10 мячей. А закончила наша команда вообще «минус» 13.
— Они просто переиграли нас в определенных моментах, — объяснила капитан сборной Екатерина Прокофьева. — Например, мы пропустили много контратак. Да и вообще ошибались куда больше допустимого.
— Насколько болезненно это поражение?
— Безусловно, мы не хотели сегодня проигрывать. Тем более, с таким счетом. Но сейчас у нас свои турнирные задачи. Мы готовимся к четвертьфиналу. Это — главное. Можно о чем угодно говорить, но именно четвертьфинал — ключевая стадия.
— На кого там попадаете?
— Процентов на 70 — на Нидерланды.
Никто не делает глобальные выводы по одному матчу
— Давайте на чистоту: за водным поло большая часть России пристально следит только раз в четыре года. Вот включил сейчас кто-то ТВ, а там — 18:5. Шок. Что можно сказать такому человеку?
— Чтобы он внимательнее смотрел на водное поло и следил за нашей командой в дальнейшем. Думаю, в нашей великой державе умные люди, и никто не делает глобальные выводы по одному матчу.
— То есть, по большому счету, ничего страшного сегодня не произошло?
— Такого счет никто не хотел, тут даже говорить не нужно. Но мы сейчас решаем другие задачи.
— Как отреагировали на победу Венгрии над США?
— Это круто! Американки 13 лет не проигрывали вообще никому. Так что по-спортивному за Венгрию я очень рада. Они показали: даже со сборной США можно играть.
— Когда последний раз Россия обыгрывала США?
— (после паузы) Давно.
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