США разгромили Россию 18:5. Что это вообще было?

Объясняет капитан сборной ОКР Екатерина Прокофьева

Олимпиада-2020

Водное поло. Женщины. Групповой турнир

США — Россия — 18:5 (5:1, 4:2, 6:1, 3:1)

Сборная США в женском водном поло — это гораздо круче, чем Канада в хоккее или Новая Зеландия в регби. Американки не проигрывали на крупных турнирах больше десятилетия. Они же — явные фавориты нынешнего турнира.

Но здесь, в Токио-2020, грянула сенсация. В матче прошлого тура к полнейшей для всех неожиданности Америку одолела Венгрия — 10:9. После этого было понятно, что действующие чемпионки всех турниров на свете выйдут против России обозленными — и нашей команде придется сложно.

Однако такого счета не ожидал никто.

Подготовка к четвертьфиналу

Уже в первой четверти — 5:1. В третьей разрыв вырос до 10 мячей. А закончила наша команда вообще «минус» 13.

— Они просто переиграли нас в определенных моментах, — объяснила капитан сборной Екатерина Прокофьева. — Например, мы пропустили много контратак. Да и вообще ошибались куда больше допустимого.

— Насколько болезненно это поражение?

— Безусловно, мы не хотели сегодня проигрывать. Тем более, с таким счетом. Но сейчас у нас свои турнирные задачи. Мы готовимся к четвертьфиналу. Это — главное. Можно о чем угодно говорить, но именно четвертьфинал — ключевая стадия.

— На кого там попадаете?

— Процентов на 70 — на Нидерланды.

Никто не делает глобальные выводы по одному матчу

— Давайте на чистоту: за водным поло большая часть России пристально следит только раз в четыре года. Вот включил сейчас кто-то ТВ, а там — 18:5. Шок. Что можно сказать такому человеку?

— Чтобы он внимательнее смотрел на водное поло и следил за нашей командой в дальнейшем. Думаю, в нашей великой державе умные люди, и никто не делает глобальные выводы по одному матчу.

— То есть, по большому счету, ничего страшного сегодня не произошло?

— Такого счет никто не хотел, тут даже говорить не нужно. Но мы сейчас решаем другие задачи.

— Как отреагировали на победу Венгрии над США?

— Это круто! Американки 13 лет не проигрывали вообще никому. Так что по-спортивному за Венгрию я очень рада. Они показали: даже со сборной США можно играть.

— Когда последний раз Россия обыгрывала США?

— (после паузы) Давно.