В России хотят запустить глобальную ватерпольную лигу. С Индией и Японией, Украина тоже приглашена

Новый суперпроект, который по своему размаху круче КХЛ и Единой лиги ВТБ. Эксклюзив «СЭ».

Уверен, вы давно не слышали новостей о водном поло. И уж точно не ждете, что этот вид спорта может чем-то шокировать. Порадовать очередными медалям женской сборной — вполне. Удивить откровением тренера на чемпионате мира по поводу зарплаты в 7-8 тысяч рублей — тоже. Но вот так, чтобы по-настоящему изумить... Вряд ли, да? Тогда приготовьтесь. Президент федерации водного поло России Алексей Власенко (он также босс в прыжках в воду и синхронном плавании) загорелся идеей сверхмасштабного проекта — Континентальной ватерпольной лиги. По аналогии с КХЛ. Но по размаху еще грандиознее.

Полфутболиста — бюджет целой команды по водному поло

— Водное поло в России явно недооценено, — объяснил Власенко. — А это очень зрелищный вид спорта. Я был на чемпионате Европы в Венгрии. Когда играли хозяева, Испания и Россия, на стадионе собиралось по 17 тысяч зрителей. У нас на футбол меньше ходит!

Я стал думать, почему же олимпийский вид спорта, в котором у нас огромные традиции, совершенно не востребован в России. Начал заниматься этим вопросом. Пришла идея. Стал подтаскивать своих влиятельных друзей. И люди начали откликаться, многих идея заинтересовала. Они готовы вкладывать ресурсы. В среду в ОКР прошла конференция, были влиятельные люди, руководители нашего спорта. На ней рассказали, что Андрей Бельянинов с Владимиром Кожиным уже убедили Сергея Собянина о необходимости строительства в Москве бассейна для водного поло. Нужен еще один клуб в столице. И почему бы не восстановить ЦСКА-ВМФ, из которого вышли 17 олимпийских чемпионов?

— Почему идея глобальной лиги возможна?

— Мы много общались и поняли, что это интересно казахам и белорусам. Пошли дальше — Украине и Грузии тоже очень понравилось. Так что будем делать Континентальную ватерпольную лигу. Чтобы была конкуренция, чтобы появился интерес. В СССР как было? Много московских клубов, тбилисское «Динамо», львовское «Динамо», алма-атинское — зарубы страшные. Сегодня ничего этого нет. Детям, которые вырастают, приходится ехать за границу. А в Италии, например, 300 профессиональных клубов! Приезжали на игру Италия — Россия, так там конная полиция даже была! То есть потенциал у вида спорта огромный. Плюс он совсем недорогой. Далеко не хоккей, тут полфутболиста — бюджет целой команды.

Со временем хотели бы сделать и женскую лигу

— Когда планируете запускать лигу?

— Потребуется какое-то время на различные согласования. Может быть, уже после Олимпиады в Токио получится начать. Запустим — появятся и спонсоры, и телевидению будет интересно. Начнем, думаю, с наших. Казахстан, Белоруссия, может быть, Узбекистан. Украина.

— С Украиной из-за политики сложностей не будем?

— Общаемся мы хорошо, а там уж посмотрим.

— Вы сказали, что начнете с «наших». А продолжите?

— Да мы говорили со всеми, идею уже поддержали Китай, Япония, Корея и Индия! У всех есть этот вид спорта, но затухает, играть не с кем, конкуренции не видно. Все хотят глобальную лигу. Надеюсь, у нас получится.

— Речь только о мужской лиге?

— Кстати, хороший вопрос. Со временем хотели бы сделать и женскую. В хоккее и баскетболе только мужские международные лиги, так что мы можем стать первыми.