Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

Женская сборная России по водному поло досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Олимпиады в Токио.

Благодаря победе Венгрии над Японией (17:13) российская команда лишилась шансов опуститься ниже 4-й строчки в группе B.

Последний матч в групповом турнире Россия проведет против Японии, но хозяйки игр, идущие на 5-м месте в таблице, не смогут опередить россиянок. В плей-офф Олимпиады выходят команды, которые заняли первые 4 места в группе.