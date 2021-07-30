Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в плей-офф Олимпиады в Токио
14:58
Женская сборная России по водному поло досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Олимпиады в Токио.
Благодаря победе Венгрии над Японией (17:13) российская команда лишилась шансов опуститься ниже 4-й строчки в группе B.
Последний матч в групповом турнире Россия проведет против Японии, но хозяйки игр, идущие на 5-м месте в таблице, не смогут опередить россиянок. В плей-офф Олимпиады выходят команды, которые заняли первые 4 места в группе.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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