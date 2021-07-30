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Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

14:58
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Женская сборная России по водному поло досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Олимпиады в Токио.

Благодаря победе Венгрии над Японией (17:13) российская команда лишилась шансов опуститься ниже 4-й строчки в группе B.

Последний матч в групповом турнире Россия проведет против Японии, но хозяйки игр, идущие на 5-м месте в таблице, не смогут опередить россиянок. В плей-офф Олимпиады выходят команды, которые заняли первые 4 места в группе.

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Иван Торопцев все материалы автора

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