3 августа в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с Австралией в матче 1/4 финала турнира на Олимпиаде-2020. Встреча начнется в 13.50 (мск).

Ранее в групповом турнире россиянки выиграли у Китая (18:17), затем сыграли вничью с Венгрией (10:10), уступили США (5:18) и победили японок (20:16). Наша сборная вышла в плей-офф с третьего места.

Следить за онлайн-трансляцией матча Австралия — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

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