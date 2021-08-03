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Австралия — Россия, водное поло: время начала и где смотреть прямую трансляцию 1/4 финала Олимпиады

11:50
Водное поло. Фото Reuters
Водное поло. Фото Reuters
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3 августа в Токио (Япония) женская сборная России по водному поло сыграет с Австралией в матче 1/4 финала турнира на Олимпиаде-2020. Встреча начнется в 13.50 (мск).

Ранее в групповом турнире россиянки выиграли у Китая (18:17), затем сыграли вничью с Венгрией (10:10), уступили США (5:18) и победили японок (20:16). Наша сборная вышла в плей-офф с третьего места.

Следить за онлайн-трансляцией матча Австралия — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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