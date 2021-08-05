«С Америкой у нас хорошие отношения». Удивительная история дружбы России и США в водном поло

Наши игроки и тренеры рассказывают о проигранном полуфинале Олимпиады.

Олимпиада-2020. Водное поло. Женщины. 1/2 финала

Россия — США — 11:15

Сотворить чудо и в полуфинале обыграть американок у наших ватерполисток не получилось, и после матча они были заметно разочарованы. Зато мы узнали о необычных отношениях между сборными России и США — оказывается, наша команда регулярно тренировалась с американками, в том числе и перед этой Олимпиадой. И никакой вражды между странами по крайней мере в водном поло нет. Кроме того, наши ватерполистки пообещали доказать, что медаль должна принадлежать им, и в матче за третье место готовы «разрывать».

Нам не хватило немного в голове

Екатерина Прокофьева, капитан сборной:

— Это была мечта, поэтому вышли заряженными. Разочарование сильное. Можно было зацепиться. Чего не хватило? Это ко мне вопрос? Надо было понадежнее в защите сыграть. Край у них много забивал, надо было перестраивать. До слез обидно, но времени плакать нет. Впереди игра за третье место. Судейство? Видимо, настолько нас боятся, что только так могут остановить. Нам бы хотелось, чтобы нас наши тогда поддерживали. Но пока такого нет, — сказала Прокофьева и сама ушла из микст-зоны.

Евгения Головина, вратарь:

— Эмоции очень непонятные. Игра была наша, мы показали достойный уровень, особенно в начале. Конечно, обидно. Капитан наш собирает, день отдыха у нас есть. Чтобы собраться на матч за третье место и показать, что медаль должна быть у нас.

— Как вам работа судей?

— Судейство в принципе всегда такое. Где-то удалят ни за что, где-то дадут играть. В целом оно было лояльное к обеим сторонам.

— Почему не хватило в концовке зацепиться?

— У нас удалили двух игроков, было сложно, не было замены. И нам не хватило немного в голове. Нас разрывали с правой стороны, надо было перестроиться. А так всего хватало, мы были настроены.

— Американки со стороны кажутся огромными. Не тяжело с ними под водой? Я бы побоялся в один бассейн с ними зайти.

— Первое время, когда я только их увидела, тоже подумала: «Ни фига себе американки!» (Смеется.) А потом понимаешь, что это обычные девочки. Такие же, как и мы. Они тоже ошибаются. Да, у них очень хорошие броски. Они команда. Но они обычные девчонки, которые могут провалиться.

— Можно сказать, что вы с ними дружите?

— Да, каждый год приезжаем по возможности, у нас с ними хорошие отношения. Но в игре дружбы нет.

— Матч за бронзу — не утешительная игра, а настоящая битва за медаль?

— Матч за третье место — возможность доказать самим себе, что мы были достойны играть в финале и заслужили здесь медаль. Пойдем одним кулаком, все вместе. С кем сыграем? Да без разницы. Выйдем и будем стараться их разрывать!

Надо готовиться к матчу за бронзу

Андрей Белофастов, тренер:

— Матч хороший, мне понравился. Единственное что — не удалось до конца дожать, дожали они нас. Но мы играли с сильнейшей командой мира, и наши девчонки показали, что они игроки высокого класса. Мы великолепно провели первые два периода, это были лучшие периоды сборной за последние три-четыре года. Но очень много удалений нахватали в первой половине, 14-6 по минутам — очень большая разница. Теряли игроков, а американки как хорошая машина, давят, давят, у них осталось больше игроков на скамейке в концовке. Ее они провели сильно.

— К судейству есть вопросы?

— Мы не ждали, что нас будут хорошо судить, когда увидели судейскую бригаду, Мы готовились к такой игре. Нас чем хуже судят, тем лучше мы играем. Так что претензий к судьям нет, есть претензии к определенным игрокам из-за ошибок. Но это спорт, откровено говоря, мы с ними провели свой лучший матч. С австралийками было по-другому, мы повели и держали преимущество. Но здесь была совсем другая команда. Несмотря на поражение, нам надо готовиться к матчу за бронзу.

— Встреча в группе помогла?

— Не только она, нам помогли сборы с ними, шесть игр в Америке сыграли. Мало кто верил, что мы с ними поборемся, у нас же очень много профессионалов вне бассейна. Мы готовились, настраивались, верили. Забили очень много. Если будем так же играть в атаке за бронзу, шанс очень хороший. В обороне много напропускали в конце, это да. Но ничего страшного, будем перестраиваться

— Ощущение обиды есть?

— Да, обидно за третий период, обидно за момент с 11:11, когда было двойное удаление и нам забили с добивания. Очень много сил девчонки потратили и физических, и эмоциональных. Надеюсь, сумеем собраться к послезавтра. Завтра — выходной. Настрой будет хороший, думаю.

— Как будете приводить в чувство?

— Я уверен, что удастся их привести в чувство. За пять лет у нас 13 медалей с Александром Юрьевичем [Гайдуковым, главным тренером]. Они сами все понимают, у команды есть характер, это главное.

— Почему играла Головина, а не Карнаух?

— Мы специально готовили Головину на Америку. Аня блестяще справилась с австралийками, но и Евгения стояла великолепно.

— Во многих видах спорта противостояние Россия — США принципиальное. В водном поло мы дружим, получается?

— У нас хорошие отношения с ними, да, с федерацией и штабом. За последние пять лет они три раза нас приглашали на совместные спарринги, тренировки, такого давно не было.