Вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов прокомментировал информацию об аресте члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко.

Ранее стало известно, что следствие просит арестовать президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

— Хочется верить, что это недоразумение, стороны разберутся в ситуации и человек окажется на свободе, — Искренне хочу, чтобы у Алексея все разрешилось. Понятно, что сейчас для всех это шок. Все-таки это серьезные обвинения. Если дело затянется, то федерации необходимо будет решать организационные вопросы. Как управлять федерацией, чтобы подготовка и финансирование сборных команд всех возрастов не остановилось. Плюс на носу Олимпийские игры, где выступит наша женская сборная.

Власенко возглавляет Федерацию водного поло России с декабря 2016 года. (Тимур Ганеев)