Женская сборная Венгрии по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады
13:52
Женская сборная Венгрии по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале они обыграли команду Нидерландов со счетом 14:11.
В полуфинале Венгрия сыграет со сборной Испании.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Голландия (Нидерланды) — Венгрия — 11:14
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