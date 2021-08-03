Женская сборная Венгрии по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале они обыграли команду Нидерландов со счетом 14:11.

В полуфинале Венгрия сыграет со сборной Испании.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Голландия (Нидерланды) — Венгрия — 11:14