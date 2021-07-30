Сборная США по водному поло разгромила Россию на Олимпиаде в Токио
10:35
Сборная США по водному поло разгромно победила Россию в матче группового турнира на Олимпиаде в Токио — 18:5.
Во втором периоде российская команда смогла забросить два мяча, в остальных трех периодах встречи сборная России забросила лишь по одному мячу.
Россиянки потерпели первое поражение на Играх в Японии, американки одержали третью победу.
Сборная России занимает третье место в группе B с тремя очками после трех матчей. Заключительную игру группового турнира россиянки проведут 1 августа против Японии. В плей-офф Олимпиады выходят команды, занявшие места с первого по четвертое в группе.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа B
США — Россия — 18:5
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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