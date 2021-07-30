Сборная США по водному поло разгромила Россию на Олимпиаде в Токио

Сборная США по водному поло разгромно победила Россию в матче группового турнира на Олимпиаде в Токио — 18:5.

Во втором периоде российская команда смогла забросить два мяча, в остальных трех периодах встречи сборная России забросила лишь по одному мячу.

Россиянки потерпели первое поражение на Играх в Японии, американки одержали третью победу.

Сборная России занимает третье место в группе B с тремя очками после трех матчей. Заключительную игру группового турнира россиянки проведут 1 августа против Японии. В плей-офф Олимпиады выходят команды, занявшие места с первого по четвертое в группе.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

США — Россия — 18:5