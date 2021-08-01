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Сборная России победила Японию на турнире по женскому водному поло на Олимпиаде в Токио

13:30
Россия — Япония — 20:16. Фото Reuters
Россия — Япония — 20:16. Фото Reuters
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Сборная России обыграла Японию в заключительном матче группового этапа на турнире по женскому водному поло на Олимпиаде-2020 со счетом 20:16.

Россиянки заняли третье место в группе B. 30 июля команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

Россия — Япония — 20:16

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события