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Тренер сборной России по водному поло отреагировал на поражение команды в полуфинале Олимпиады

11:49

Старший тренер сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал поражение команды в полуфинале Олимпиады от команды США.

«Мало кто верил, что мы сможем составить конкуренцию американкам. Однако в первой половине матча команда играла великолепно. Это были наши лучшие два периода за последние 3-4 года. К сожалению, заработали много удалений. 14:6 после двух периодов — очень большая разница. К такому судейству были готовы, нас чем хуже судят, тем лучше мы играм. Но здесь из-за частых удалений потеряли нескольких игроков, стали допускать ошибки в обороне. В концовке было сложно, американки постоянно давили. При счете 10:11 судьи выписали двойное удаление, и мы пропустили гол с добивания. Наверное, это был ключевой момент. Головину специально готовили на США. Женя — один из лучших голкиперов, сегодня она прекрасно сыграла», — сказал Белофастов.

Сборная России поборется за бронзовые медали.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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