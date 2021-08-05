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Женская сборная России по водному поло ведет в счете после первой половины полуфинала Олимпиады против США

10:02
5 августа. Полуфинал Олимпиады в Токио, Россия — США. Фото Reuters
5 августа. Полуфинал Олимпиады в Токио, Россия — США. Фото Reuters
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Женская сборная России по водному поло ведет после двух четвертей полуфинального матча Олимпиады в Токио против США.

Россиянки имеют преимущество над американками в один мяч — 7:6.

Победитель встречи выйдет в финал, где сыграет с победителем пары Испания — Венгрия.

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Иван Торопцев все материалы автора

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