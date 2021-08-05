Женская сборная России по водному поло ведет в счете после первой половины полуфинала Олимпиады против США
10:02
Женская сборная России по водному поло ведет после двух четвертей полуфинального матча Олимпиады в Токио против США.
Россиянки имеют преимущество над американками в один мяч — 7:6.
Победитель встречи выйдет в финал, где сыграет с победителем пары Испания — Венгрия.
Читайте также
13
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю