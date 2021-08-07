Тренер женской сборной по водному поло похвалил команду, несмотря на поражение в матче за бронзу Олимпиады

Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков прокомментировал поражение в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Полуфинал с США, в котором у нас были неплохие шансы на победу, забрал много нервной энергии. Девчонкам психологически было непросто восстановиться. Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Честь им и хвала! Все хорошо, кроме реализации моментов. К сожалению, это бич нашего водного поло», — цитирует пресс-служба ОКР Гайдукова.

Сегодня, 7 августа россиянки уступили Венгрии в матче за бронзу Игр в Японии со счетом 9:11.