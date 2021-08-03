Женская сборная России по водному поло сыграет против США в случае выхода в полуфинал Олимпиады
09:21
Женская сборная США победила Канаду в четвертьфинале Олимпиады — 16:5.
В полуфинале американки встретятся с победителем матча Австралия — Россия, который состоится сегодня, 3 августа (начало — в 13.50 мск).
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Канада — США — 5:16
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