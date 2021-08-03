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Женская сборная России по водному поло сыграет против США в случае выхода в полуфинал Олимпиады

09:21
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Женская сборная США победила Канаду в четвертьфинале Олимпиады — 16:5.

В полуфинале американки встретятся с победителем матча Австралия — Россия, который состоится сегодня, 3 августа (начало — в 13.50 мск).

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Канада — США — 5:16

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события