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Плавание

Сегодня, 18:18

Международная федерация плавания отстранила россиян от соревнований под эгидой организации

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские и белорусские пловцы отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В соответствии с решением бюро FINA от 8 марта 2022 года и новыми обстоятельствами по исключению российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA, а также после рассмотрения независимой оценки рисков бюро FINA провело сегодняшнее заседание и подтвердило, что спортсмены и официальные лица из России и Белоруссии не примут участия в предстоящем 19-м чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году», — говорится в заявлении.

Источник: https://tass.ru/sport/14161641
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