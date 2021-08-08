Сборная Сербии по водному поло выиграла золотые медали Олимпиады в Токио. В финале была обыграна команда Греции со счетом 13:10.

Третье место ранее заняла сборная Венгрии, которая в матче за бронзу победила команду Испании.

Мужской финальный матч по водному полу стал последним спортивным событием на Олимпиаде в Токио. Таким образом, разыграны все комплекты наград на Играх-2020.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Греция — Сербия — 10:13