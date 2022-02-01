Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесен на 2024 год

Чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре перенесен на январь 2024 года, информирует пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Ранее из-за пандемии коронавируса FINA перенесла на 2023 год чемпионат мира-2022 в японской Фукуоке.

«Учитывая текущую ситуацию с пандемией и меры, которые принмает Япония, FINA и главные заинтересованные стороны организационного комитета чемпионата мира договорились перенести 19-й ЧМ по водным видам спорта на 14-30 июля 2023 года. Поэтому 20-й чемпионат мира в Катаре теперь состоится в январе 2024 года. Эти решения были приняты в интересах всех участников», — сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

Напомним, что чемпионат мира 2025 года пройдет в Казани.