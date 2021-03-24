Лидер сборной России по водному поло будет выступать за Хорватию

Один из лидеров сборной России по водному поло Константин Харьков сообщил, что теперь будет выступать за Хорватию. По его словам, с этой командой у него гораздо больше шансов выиграть медали.

«Это правда. Мы договорились. Я дал согласие и теперь буду играть за Хорватию. С ней у меня гораздо больше шансов выиграть медали, чем с Россией. У меня одна цель и желание — это выиграть Олимпиаду», — цитирует Харькова издание Jutarnji list.

Отметим, что Харьков не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, так как за Хорватию он сможет играть лишь спустя год после последнего матча за Россию — это с февраля 2022 года. Таким образом, Харьков сможет принять участие только на Олимпиаде 2024 года.

?Напомним, что сборная России в феврале проиграла в отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио. Однако, по словам Харькова, решение о смене гражданства он принял еще раньше.