Водный чемпионат мира уже стартовал, но в России никому до него нет дела

Главный турнир года в водных видах спорта без наших спортсменов нашим болельщикам неинтересен.

Побывав на чемпионате мира-2013 в Барселоне, я влюбился в атмосферу — как Каталонии, так и водных видов спорта. Наши синхронистки, зарубы в прыжках в воду, сумасшедший хайдайвинг, сражения в водном поло и, конечно, плавание. Каждые два года меня уносило в этот волшебный мир на две недели. И с каждым разом прикипал к этому сильнее.

Да и не только я. Вся спортивная Россия радовалась очередным победам Светланы Ромашиной, поражалась, когда прыгунам удавалось обыгрывать китайцев, и с замиранием сердца следила за женским брассом, где регулярно выдавала шоу Юлия Ефимова.

Соревнования в Будапеште уже начались. Фото Global Look Press

Почему турнир важно показывать

И вот — ЧМ-2022 в Будапеште. Официально он стартует в субботу, а соревнования синхронисток уже начались. И в России, которая по известным причинам пропускает турнир, на этот счет никаких сообщений. Не будет и трансляций. Для многих любителей спорта важнейшее событие просто пройдет мимо. И это очень печально.

Начнем с того, что кто-то просто любит водные виды спорта. Показывали же у нас Лигу чемпионов или хоккейный чемпионат мира без России — так чем пловцы хуже? Ведь можно просто кайфовать от красоты спорта.

Важен и другой момент. Все мы рассчитываем, что наши спортсмены как можно скорее вернутся на международную арену. Так вот очень хорошо бы понимать, к чему нужно готовиться. Мир не стоит на месте.

В тех же прыжках могут появляться новые элементы, усложняться программы — нужно держать руку на пульсе. В синхронном плавании вообще идет передел влияния. Нашей сборной после капитальной смены поколений и так пришлось бы несладко. Но теперь вернуться в абсолютный топ будет еще сложнее. Как и в фигурном катании, здесь важна накатанность перед судьями, авторитет. Это выстраивается по кирпичику, и сдвиги в ту или иную сторону происходят крайне медленно. Сейчас какие-то команды займут место российских спортсменок — и вернуть его обратно потом будет очень непросто.

Крайне любопытны тенденции в плавании. Так, мировой рекорд Антона Чупкова на 200 м брассом уже побили. Не исключены прорывы на других дистанциях. У российских пловцов впереди несколько внутренних турниров — и будет интересно наложить их результаты на будапештские.

Кэти Ледеки. Фото Global Look Press

Главные интриги

На что стоит обратить внимание, если вы все-таки собираетесь следить за ЧМ-2022? Полно поворотов в плавании. По большей части они касаются американских мультирекордсменов. В частности, вернет ли себе мировой рекорд на 400 м Кэти Ледеки и сколько вообще она выиграет дистанций? А чем ответит главная звезда современного плавания Калеб Дрессел? Рвется в космос 20-летняя австралийка Кейли Маккион — она намерена выиграть сразу четыре личных золота. Больше бывало только у Фелпса — из Мельбурна-2007 Майкл увез пять индивидуальных побед. Есть целая россыпь молодых талантов во главе с 17-летним вундеркиндом румыном Давидом Поповичи. Разумеется, отдельное внимание — к коронкам Евгения Рылова, Антона Чупкова, Климента Колесникова и Ильи Бородина. По сути, каждая плавательная сессия безумно интересна.

В прыжках в воду уже много лет один замес: Китай против всего мира. В Токио-2020 статистика была убойная: во всех личных видах они выиграли золото и серебро (благо квота — всего по два спортсмена от страны на вид, а то вообще бы никому ничего не досталось), а в синхроне победили трижды. Провалились только на вышке, где первенствовали британцы Том Дейли и Мэттью Ли. Посмотрим, изменилось ли что-то теперь.

В турнире по водному поло, кстати, сыграет россиянин. Константин Харьков. Помните, в прошлом году мы писали, что он собирается выступать за Хорватию?

Константин вошел в состав новой сборной, и его команда — один из претендентов на медали.

Наконец, намечается полный передел влияния в синхронном плавании. Без России руки у всех развязаны. Посмотрим, кто лучше воспользуется этой ситуацией. К слову, уже прошла техническая программа солисток. Главной примой тут абсолютно точно была бы Варвара Субботина, но в нынешних реалиях лидирует 31-летняя японка Юкико Инуи. Близко к ней Марта Федина из Украины. За бронзу сражаются гречанка и итальянка.

Итоговую раскладку узнаем в субботу. В этот же день будут разыграны первые медали в плавании.