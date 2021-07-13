«Нацеливаемся на медали, это уже традиция». Что ждет российских ватерполисток на Играх в Токио?

Сборная России за последние годы завоевала награды многих крупных турниров.

Новыми гостями проекта «Медиацентр команды ОКР» стали ватерполисты — руководители национальной федерации и женской сборной рассказали, как команда готовится к Олимпийским играм.

Серия послематчевых пенальти, в которой российские ватерполистки добыли бронзовые награды, стала одним из самых драматичных и запоминающихся моментов Игр в Рио-де-Жанейро. Шикарная игра, по ходу которой команда Александра Гайдукова отыгралась на последних секундах, а затем взяла у Венгрии реванш за обиднейшее поражение в четвертьфинале Лондона-2012, вошла в историю.

Но сейчас, хотя по-прежнему в строю девять из 13 членов той команды, тот успех для нее все-таки не больше чем факт в той самой истории.

— Бронзовые медали Рио? Это было уже очень давно, — сказал журналистам Гайдуков. — И о том результате многие девчонки уже забыли — живут сегодняшним днем и бьются за медали. Мы будем пытаться доказать, что входим в мировую элиту. За последние годы мы на многих крупных турнирах были в медалях. Да, никак не доберемся до золота, но серебро и бронза у нас есть.

Евгений Шаронов, Александр Гайдуков и Андрей Белофастов. Фото ОКР

Спарринги с сильнейшими

И действительно, в послужном списке сборной России только за последний олимпийский цикл есть бронза ЧМ-2017 и серебро ЧЕ-2020. А еще она трижды подряд занимала третье место в рамках Мировой лиги. Поэтому на ватерполисток болельщики вправе серьезно надеяться.

— Мы всегда ставим цель выиграть медали, это уже традиция, — отметил первый вице-президент национальной федерации Евгений Шаронов. — Поэтому будем считать успехом, если команда вернется из Токио с наградами любого достоинства.

Перед важными турнирами нужно проверять себя в сравнении с сильнейшими командами мира. Именно так решили в ФВПР, и организовали девушкам совместный сбор с командой США, которая выиграла две последние Олимпиады, три чемпионата мира и с 2014 года никому не отдает золото Мировой лиги. Кстати, за помощь в организации сбора Шаронов поблагодарил Олимпийский комитет России.

— Мы столкнулись с некоторыми сложностями, и без поддержки ОКР мы не смогли бы вовремя выехать на сбор в США — у нас не было виз у четырех игроков, — сказал Шаронов. — А этот этап подготовки был нам очень важен. Но Станислав Алексеевич Поздняков помог нам, и мы поехали в полном составе.

Все три товарищеские игры остались за американками. Но дни, которые сборная России провела в Калифорнии, для тренерского штаба на вес золота. А на счет этих встреч, по мнению Гайдукова, внимания обращать не стоит.

— Сбор в США был важнейшим этапом подготовки, — отметил главный тренер российской команды. — Важно отметить, что мы проводили его под нагрузкой. Утренние тренировки посвящали функциональной подготовке, вечерние — технической. Сбор позволил выявить наши недостатки на фоне сильнейшей команды мира, проверить себя в матчах с ней, прежде всего индивидуально, в единоборствах. За оставшееся время нам предстоит исправить кое-какие недочеты.

Одним из них, по словам Гайдукова, является реализация голевых моментов: их россиянки создают достаточно, но на табло это отражается не всегда. А о других рассказал помощник главного тренера Андрей Белофастов.

— Прежде всего это игра в большинстве и оборона, потому что только в последнем матче с американками у нас были хорошие показатели, — подчеркнул он. — Мы очень много создавали, контратака — наше самое грозное оружие, но реализация еще оставляет желать лучшего. В оставшиеся дни будем работать над ошибками. До Игр осталось совсем немного, но главное — мы понимаем, что нужно делать.

Cборная России по водному поло. Фото FINA

Главный матч — четвертьфинал

Именно по итогам тренировок и матчей в США тренерский штаб определился с окончательной заявкой. По словам Белофастова, нынешний состав — оптимальный на данный момент.

— У нас был выбор по трем позициям — вратаря, подвижного игрока и центрального защитника, — сказал Гайдуков. — Среди голкиперов в лидеры вышла Евгения Головина, сменившая Анну Устюхину. У защитников за место в заявке шла борьба между Марией Борисовой и Вероникой Вахитовой, мы оценили достоинства и недостатки каждой и сочли Веронику более подготовленной на данный момент. А в подвижной линии была большая конкуренция, пять или шесть кандидатов. Но в итоге ее выиграла вернувшаяся в элиту Надежда Глызина, а также Алена Сержантова и Анастасия Федотова.

Всего в составе на Олимпиаду 13 ватерполисток. Из них включать в заявку на каждый матч можно 12 любых игроков. От варианта, по которому одна девушка считается резервисткой и живет в Японии отдельно от команды, организаторы отказались. Как рассказал Шаронов, последний этап подготовки сборная проведет во Владивостоке. Туда она вылетает вечером 15 июля, а после четырех дней тренировок прямым рейсом отправится в Токио.

— Хочу сказать спасибо всей национальной команде, особенно игрокам — они с пониманием отнеслись к ситуации, проанализировали все риски и почти в полном составе вакцинировались, — добавил Шаронов. — Есть несколько девушек, которые не сделали прививки, но поступили так согласно рекомендациям ФМБА.

Сама по себе вакцинация не дает никаких привилегий, это только страховка, поэтому тренеры предупредили игроков о важности соблюдения дисциплины и противовирусных мер. В Америке мы сдавали тесты ежедневно, так же, думаю, будет и в Японии.

Ватерпольный турнир на Играх стартует 24 июля — в этот день россиянкам предстоит матч со сборной Китая. Также в нашей группе из пяти команд — Венгрия, США и Япония. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут четыре сборные. И вот там начнется самое интересное.

— Как мы часто говорим, олимпийский турнир, как и чемпионат мира, начинается с четвертьфинала, — напомнил Белофастов. — Это самая главная игра, и к ней мы будем готовиться через групповой этап. План у тренерского штаба есть.

Как отметил Гайдуков, из 10 представленных на турнире команд две вряд ли претендуют на попадание во второй раунд — это хозяйки турнира японки и сборная ЮАР. А вот остальные будут биться за медали, которых, очевидно, хватит не всем. Именно поэтому первый раунд матчей на выбывание будет ключевым.

— В четвертьфинале вне зависимости от того, на какую команду мы попадаем — Испанию, Австралию, Нидерланды, Канаду, соперник должен быть нам по зубам, — подчеркнул Гайдуков. — Хотя все это команды высокого уровня, выбирать не приходится. Как показали суперфинал Мировой лиги и товарищеские игры, конкуренция на Олимпийских играх будет сильная. Соперничать с США, конечно, будет очень тяжело, они явные фавориты турнира. А вот дальше пандемия во многом уравняла силы.

— Какие проблемы можете выделить у нашей команды?

— За последние полтора-два года у нас есть значительный пробел в спаррингах, мы не имели возможности посмотреть себя на фоне сильных соперников. В этом плане европейским командам было проще, у них не все границы были закрыты. Мы же этого были лишены. За это время мы провели, наверное, в общей сложности шесть игр. И о силе соперников в основном могли судить только по видеоматериалам. Конечно, это тяжело. Но пандемия, повторюсь, сказалась на всех командах.

За два десятка лет, которые насчитывает история женского ватерпольного турнира, сборная России дважды попадала на пьедестал — в Сиднее и в Рио. И оба раза это была бронза. Хочется пожелать девушкам, чтобы в Токио, несмотря на все ограничения и сложности, команда сделала шаг вперед. А мы за них поболеем.

Состав сборной России

Вратари: Анна Карнаух, Евгения Головина;

Полевые игроки: Екатерина Прокофьева, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Анастасия Симанович, Надежда Глызина, Эльвина Каримова, Мария Берснева, Алена Сержантова, Анна Тимофеева, Вероника Вахитова, Анастасия Федотова.