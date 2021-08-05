«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены

30 минут игры на равных — в бассейне было еще жарче, чем на утреннем мужском волейбол с бразильцами.

Олимпиада-2020

Женщины. 1/2 финала

Россия — США — 11:15

Наши девчонки были абсолютными аутсайдерами в этом матче. 5:18 в игре группового этапа. США, которые являются лучшей сборной мира и прошлись катком по всем на этом турнире. Правда, с одной осечкой — против Венгрии (9:10), с которой мы сыграли вничью. Так что надежда на зацепку была. Но столько сил было потрачено в четвертьфинале с Австралией, что попаданию в бронзовый матч не удивился бы никто.

Тем сильнее были огорошены американки, с первых же минут встретившиеся с нашей вязкой обороной и точнейшими бросками издали. Мне бы с американками было бы страшно в один бассейн зайти — они в разы атлетичнее и мощнее наших. Утопят же! Но россиянки строго придерживались плана. Тренер Александр Гайдуков орал с бортика: «Играем проще!»

И наши играли. Сразу вышли вперед после того, как наш столб Анастасия Симанович изловчилась и попала в ворота с разворота. Американок приходится держать ценой удалений, и мы пропускаем два. Но затем какие-то умопомрачительные по точности броски получаются у Берсневой и Соболевой. Смотришь на повтор — а мяч летит строго в щелочку между рук. Огромный темнокожий вратарь американок Джонсон упускает ближний угол и настолько бесится, что решается на бросок от ворот до ворот. Головина, которая отлично сменила в воротах знаменитую Карнаух, справляется. Неуважение, однако.

Погоня

Вторая четверть — просто мечта. Наши девчонки постоянно подсказывают друг другу, кричат: «Играем, нормально!» Поверили в реальность успеха. В середине счет становится 5:2 — уже можно помечтать о золотом матче. Но после большого перерыва Адам Крикорян вносит коррективы, и наших догоняют. Американки играют размашистее, а наши подсели. Очень уж энергозатратная оборона с постоянным поднятием рук и прессингом под водой.

Теперь американки выбрасываются на нас сразу и не дают даже подобраться к воротам. И постепенно берут свое. Гайдуков тасует состав в попытках освежить команду. И мы держимся — 9:11 перед последними 8 минутами. Наконец-то выигрываем спринт — первый за четыре четверти, но американки тут же талантливо показывают, как россиянка фолит в нападении.

Духовника едва не выгнали

На трибунах в этот момент я нахожу духовника олимпийской сборной отца Андрея. Его атакует, видимо, подозревая во всем счастливые четки, американская делегация. Требует поднять маску на нос. Отец Андрей спокойно отвечает: «Ничего страшного». Потом подходит японка и требует пересесть на два места влево, угрожая сфотографировать аккредитацию. Но молитвы действуют — мы сравниваем счет, 11:11. И даже судьи становятся лояльнее — дают нашим играть в большинстве. Один из судей — черногорец. «Здорово, наш человек!» — одобряет духовник.

Наш духовник не нравится американцам и японцам. То маску попросят, то пересесть. Не мешайте колдовать! pic.twitter.com/sZ4ZeXp0DJ — Lublineс93 (@Lublinec931) August 5, 2021

Но американская машина слишком сильно и безжалостна, чтобы ей мог противостоять черногорский судья. В последние минуты олимпийские чемпионки находят брешь на нашем правом фланге и регулярно поражают ворота оттуда. Наши не успевают перестроиться. В итоге проигрываем 4 мяча — 11:15, хотя играет была максимум на «+2». Достойная игра россиянок, которые не сдержали слез после поражения.

— Это была мечта, поэтому вышли заряженными, — говорит капитан Екатерина Прокофьева после матча. — Разочарование сильное. Можно было зацепиться. Чего не хватило? Это ко мне вопрос? Надо было понадежнее в защите сыграть. Край у них много забивал, надо было перестраивать. До слез обидно, но времени плакать нет. Впереди игра за третье место. Судейство? Видимо, настолько нас боятся, что только так могут остановить. Нам бы хотелось, чтобы нас наши тогда поддерживали. Но пока такого нет.

Про судейство Екатерина, скорее всего, сказала на эмоциях. Они объяснимы. Тренер Андрей Белофастов вопросов к судейству не имел. «Просто они дожали, а не мы», — грустно констатировал наш призер Олимпийских игр-1992.

Теперь важно, чтобы наши за выходной утерли слезы и выиграли в важнейшей битве за медаль. Это точно не утешительный матч.