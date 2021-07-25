С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по водному поло начался 24 июля и завершится 8 августа.

Формат турнира

Мужчины: 12 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, четыре лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Женщины: 10 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, четыре лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Состав женской сборной России

Вратари — Анна Карнаух, Евгения Головина;

полевые игроки — Мария Берснева, Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова, Вероника Вахитова, Анастасия Федотова, Алена Сержантова, Анастасия Симанович, Анна Тимофеева, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Надежда Глызина.

Водное поло. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 8 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

27 июля. 04:00 (мск). Группа А. ЮАР — США.

27 июля. 09:30. Группа А. Италия — Греция.

27 июля. 12:20. Группа А. Япония — Венгрия.

27 июля. 05:30. Группа B. Черногория — Испания.

27 июля. 08:00. Группа В. Казахстан — Сербия Сербия

27 июля. 13:50. Группа В. Австралия — Хорватия.

29 июля. 04:00. Группа A. Венгрия — ЮАР.

29 июля. 08:00. Группа А. США — Италия.

29 июля. 12:20. Группа А. Греция — Япония.

29 июля. 05:30. Группа B. Испания — Казахстан.

29 июля. 09:30. Группа B. Хорватия — Черногория.

29 июля. 13:50. Группа В. Сербия — Австралия.

31 июля. 08:00. Группа А. США — Венгрия

31 июля. 12:20. Группа А. Италия — Япония.

31 июля. 13:50. Группа А. ЮАР — Греция.

31 июля. 04:00. Группа B. Черногория — Казахстан.

31 июля. 05:30. Группа В. Австралия — Испания

31 июля. 09:30. Группа В. Хорватия — Сербия.

2 августа. 04:00. Группа А. Венгрия — Италия.

2 августа. 05:30. Группа А. Греция — США.

2 августа. 12:20. Группа А. Япония — ЮАР.

2 августа. 08:00. Группа В. Сербия — Черногория.

2 августа. 09:30. Группа В. Испания — Хорватия.

2 августа. 13:50. Группа В. Австралия — Казахстан.

4 августа. 8:00, 9:30, 12:20, 13:50. 1/4 финала.

6 августа. 9:30, 13:50. 1/2 финала.

8 августа. 07:40. Матч за 3-е место.

8 августа. 10:30. Финал.

Водное поло. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 7 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

26 июля. 12:00 (мск). Группа А. Австралия — Нидерланды.

26 июля. 08:00. Группа B. США — Китай.

26 июля. 09:30. Группа В. Россия — Венгрия.

26 июля. 13:50. Группа В. Испания — Канада.

28 июля. 08:00. Группа А. Канада — ЮАР.

28 июля. 09:30. Группа А. Нидерланды — Испания.

28 июля. 12:20. Группа B. Китай — Япония.

28 июля. 13:50. Группа В. Венгрия — США.

30 июля. 08:00. Группа A. ЮАР — Нидерланды.

30 июля. 09:30. Группа B. США — Россия.

30 июля. 12:20. Группа B. Япония — Венгрия.

30 июля. 13:50. Группа В. Испания — Австралия.

1 августа. 09:30. Группа А. Нидерланды — Канада

1 августа. 13:50. Группа А. Австралия — ЮАР.

1 августа. 08:00. Группа B. Венгрия — Китай.

1 августа. 12:20. Группа В. Россия — Япония.

3 августа. 8:00, 9:30, 12:20, 13:50. 1/4 финала.

5 августа. 9:30, 13:50. 1/2 финала.

7 августа. 07:40. Матч за 3-е место.

7 августа. 10:30. Финал.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Водное поло на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021