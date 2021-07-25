Расписание соревнований по водному поло на Олимпийских играх — 2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по водному поло начался 24 июля и завершится 8 августа.
Формат турнира
Мужчины: 12 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, четыре лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Женщины: 10 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником, четыре лучших из каждой выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Состав женской сборной России
Вратари — Анна Карнаух, Евгения Головина;
полевые игроки — Мария Берснева, Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова, Вероника Вахитова, Анастасия Федотова, Алена Сержантова, Анастасия Симанович, Анна Тимофеева, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Надежда Глызина.
Водное поло. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 8 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований
27 июля. 04:00 (мск). Группа А. ЮАР — США.
27 июля. 09:30. Группа А. Италия — Греция.
27 июля. 12:20. Группа А. Япония — Венгрия.
27 июля. 05:30. Группа B. Черногория — Испания.
27 июля. 08:00. Группа В. Казахстан — Сербия Сербия
27 июля. 13:50. Группа В. Австралия — Хорватия.
29 июля. 04:00. Группа A. Венгрия — ЮАР.
29 июля. 08:00. Группа А. США — Италия.
29 июля. 12:20. Группа А. Греция — Япония.
29 июля. 05:30. Группа B. Испания — Казахстан.
29 июля. 09:30. Группа B. Хорватия — Черногория.
29 июля. 13:50. Группа В. Сербия — Австралия.
31 июля. 08:00. Группа А. США — Венгрия
31 июля. 12:20. Группа А. Италия — Япония.
31 июля. 13:50. Группа А. ЮАР — Греция.
31 июля. 04:00. Группа B. Черногория — Казахстан.
31 июля. 05:30. Группа В. Австралия — Испания
31 июля. 09:30. Группа В. Хорватия — Сербия.
2 августа. 04:00. Группа А. Венгрия — Италия.
2 августа. 05:30. Группа А. Греция — США.
2 августа. 12:20. Группа А. Япония — ЮАР.
2 августа. 08:00. Группа В. Сербия — Черногория.
2 августа. 09:30. Группа В. Испания — Хорватия.
2 августа. 13:50. Группа В. Австралия — Казахстан.
4 августа. 8:00, 9:30, 12:20, 13:50. 1/4 финала.
6 августа. 9:30, 13:50. 1/2 финала.
8 августа. 07:40. Матч за 3-е место.
8 августа. 10:30. Финал.
Водное поло. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 7 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований
26 июля. 12:00 (мск). Группа А. Австралия — Нидерланды.
26 июля. 08:00. Группа B. США — Китай.
26 июля. 09:30. Группа В. Россия — Венгрия.
26 июля. 13:50. Группа В. Испания — Канада.
28 июля. 08:00. Группа А. Канада — ЮАР.
28 июля. 09:30. Группа А. Нидерланды — Испания.
28 июля. 12:20. Группа B. Китай — Япония.
28 июля. 13:50. Группа В. Венгрия — США.
30 июля. 08:00. Группа A. ЮАР — Нидерланды.
30 июля. 09:30. Группа B. США — Россия.
30 июля. 12:20. Группа B. Япония — Венгрия.
30 июля. 13:50. Группа В. Испания — Австралия.
1 августа. 09:30. Группа А. Нидерланды — Канада
1 августа. 13:50. Группа А. Австралия — ЮАР.
1 августа. 08:00. Группа B. Венгрия — Китай.
1 августа. 12:20. Группа В. Россия — Япония.
3 августа. 8:00, 9:30, 12:20, 13:50. 1/4 финала.
5 августа. 9:30, 13:50. 1/2 финала.
7 августа. 07:40. Матч за 3-е место.
7 августа. 10:30. Финал.
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Водное поло на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021
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