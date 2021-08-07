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Женская сборная США по водному поло выиграла золото на Олимпиаде в Токио

11:32
Женская сборная США по водному поло. Фото AFP
Женская сборная США по водному поло. Фото AFP
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Женская сборная США по водному поло завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

В финале американки победили Испанию со счетом 14:5.

Третье место в женском турнире по водному поло заняла команда Венгрии, которая победила Россию в матче за бронзу со счетом 11:9.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Испания — США — 5:14

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Иван Торопцев все материалы автора

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