Женская сборная США по водному поло выиграла золото на Олимпиаде в Токио
11:32
Женская сборная США по водному поло завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
В финале американки победили Испанию со счетом 14:5.
Третье место в женском турнире по водному поло заняла команда Венгрии, которая победила Россию в матче за бронзу со счетом 11:9.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Финал
Испания — США — 5:14
Читайте также
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю