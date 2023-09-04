World Aquatics допустила российских спортсменов до участия в индивидуальных международных соревнованиях

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Согласно заявлению, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, где время определяется результатом одного спортсмена.

«Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии будет разрешено участвовать на всемирных соревнованиях», — сказано в релизе.

Это означает, что россиянам и белорусам будет запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

Международная федерация водных видов спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.